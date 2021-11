Deccan Gladiators signe neuf sponsors pour Abu Dhabi T10

Kragbuzz, une marque de vêtements de sport et de sport haut de gamme, a acquis les droits en tant que partenaires de l’habillement

Deccan Gladiators a signé une multitude de sponsors avant le début de l’Abu Dhabi T10 League. Des marques telles que 1NE, une marque d’aliments et de boissons appartenant à la filiale de Livinia Foods USA ; Insiya et Kenza ont tous rejoint l’équipe en tant que sponsors premium. Alors que la marque américaine de crème glacée Baskin-Robbins, Shivoy Group et Clubhouse Amritsar ont été signés en tant que sponsors officiels. Kragbuzz, une marque de vêtements de sport et de sport haut de gamme, a décroché les droits en tant que partenaires de vêtements de l’équipe tandis qu’Arean est le partenaire d’hygiène des Gladiators.

Il a également intégré SportGully en tant que sponsor principal. « Nous souhaitons la bienvenue à tous les sponsors au nom de toute l’équipe de Deccan Gladiators. Ces deux mois ont été des montagnes russes et nous sommes heureux que ces marques se soient manifestées et ont apporté leur soutien à l’équipe », a déclaré Gaurav Grover, propriétaire de l’équipe Deccan Gladiators, à propos de l’association avec les sponsors de la prochaine ligue.

La cinquième saison du tournoi de cricket Abu Dhabi T10 débutera le 19 novembre et se jouera pendant 15 jours jusqu’au 4 décembre 2021.

Il était crucial pour nous de revenir plus forts après la pandémie, a déclaré Udit Vats, responsable marketing de Deccan Gladiators. « La menace plane toujours autour de nous, mais avec ces associations, elle a fourni aux Gladiators un rappel de moral bien nécessaire avant l’événement. Nous tenons à remercier ces sponsors de croire en nos valeurs et de nous soutenir en ces temps difficiles. Nous recherchons une grosse saison devant nous et sans leur soutien, ce ne sera pas possible », a ajouté Vats sur les partenariats de cette saison.

Lire aussi : Bewakoof lance une campagne digitale avec Sidharth Malhotra et Fatima Sana Shaikh

Lire aussi : MullenLowe Lintas Group se lance dans les affaires de contenu et de divertissement ; lance Lintas C:EX

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.