‘December’s Children (And Everybody’s)’ : une surprise des Rolling Stones

Les pierres qui roulentLe cinquième album américain, December’s Children (And Everybody’s), est sorti le 4 décembre 1965, à temps pour le marché de Noël et pour capitaliser sur une vague de popularité des groupes britanniques alors que l’invasion britannique battait son plein. L’album, qui a été décrit par le chanteur Mick Jagger comme « une collection de chansons », comprenait 12 pistes tirées de disques déjà sortis, de singles uniquement EP et d’enregistrements en direct. Il y avait aussi trois nouvelles compositions.

Écoutez December’s Children (And Everybody’s) sur Apple Music et Spotify.

Rempli de trésors inattendus

Le troisième album des Stones sorti en Amérique cette année-là (après les Rolling Stones, Now! et Hors de nos têtes) a reçu son titre du manager de l’époque des Stones, Andrew Loog Oldham – selon le groupe, c’était son idée d’un nom hip, de style poésie Beat. L’album comportait également une photo de couverture saisissante des jeunes musiciens prise par Gered Mankowitz.

Bien qu’il n’y ait pas de thème général pour December’s Children (And Everybody’s), il regorge de trésors inattendus, y compris une version puissante de « Get Off Of My Cloud » – écrit par Jagger et le guitariste Keith Richards – et une reprise brûlante de « She Said Yeah » de Sonny Bono, qui était auparavant apparue sur le pressage britannique de Out Of Our Heads.

La ballade pop orchestrale de « As Tears Go By », une composition créditée à Jagger/Richards/Oldham, devait beaucoup aux arrangements de Mike Leander, qui a également travaillé avec Les Beatles. « As Tears Go By », qui a ensuite été publié en tant que face B de « 19th Nervous Breakdown », a été l’une des premières collaborations de Jagger et Richards. Il a été enregistré à l’origine par Marianne Faithfull, qui a porté la chanson au n ° 9 des charts britanniques à la fin de 1964 et, ce faisant, a lancé sa carrière.

Un autre original était « Blue Turns To Grey », une chanson écrite par Jagger et Richards mais qui avait d’abord été enregistrée par Dick And Dee Dee And The Mighty Avengers. Après la sortie de la version des Stones en Amérique, « Blue Turns To Grey » a été enregistré par Cliff Richard, qui a hissé la chanson au 15e rang des charts britanniques.

Propulsé vers le succès

Deux enregistrements live séparés, qui figuraient à l’origine sur Got LIVE If You Want It! des Stones! EP, clôture des faces un et deux de l’album : une version de « Route 66 » de Bobby Troupe et du classique de la musique country de Hank Snow « I’m Moving On », respectivement. Les Stones avaient interprété les chansons lors de leur première tournée britannique en 1965, les enregistrements provenant de l’Empire Theatre de Liverpool et du Palace Theatre de Manchester en mars de la même année.

L’une des trois chansons de December’s Children… qui n’était pas encore parue ailleurs reflétait l’amour du groupe pour le blues : une reprise de « Look What You’ve Done », écrite par leur héros Des eaux boueuses. L’harmonica fluide joué sur la piste était une gracieuseté de Brian Jones, qui joue également à la guitare électrique, à la guitare acoustique, à l’orgue et au piano électrique tout au long des 12 pistes de l’album. Bill Wyman (basse), Charlie Watts (batterie) et Ian Stewart (piano) jouent également sur le disque.

December’s Children (And Everybody’s), dont certaines parties ont été enregistrées à Studios d’échecs à Chicago et Decca Studios à Londres, présente également des reprises de Chuck Berry« Talkin’ About You » et la chanson rhythm’n’blues d’Arthur Alexander « You Better Move On ».

Au moment de la sortie de l’album, le single des Stones « Get Off Of My Cloud » était déjà dans les charts et donc les pressages de l’album avaient un autocollant sur la couverture, avec des lettres rouges disant: « Comprend le hit des ROLLING STONES DESCEND DE MON NUAGE. » Le succès de ce single – et la sortie ultérieure de « As Tears Go By » – ont contribué à propulser les enfants de décembre (et tout le monde) vers le succès, atteignant la 4e place des charts Billboard.

