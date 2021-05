Décembre 2013 était la première fois que la Chine interdisait Bitcoin; Ils ont frappé un Hattrick cette semaine

Au début de 2013, le prix du BTC valait moins de 15 dollars, qui est passé à 260 dollars en avril pour revenir à 80 dollars le mois prochain. Deux mois avant la première frappe de la Chine, en octobre de la même année, le prix du BTC était inférieur à 90 dollars pour atteindre 1165 dollars le mois prochain pour revenir à 385 dollars à la mi-décembre.

Les rapports de la Chine interdisant Bitcoin ont imprégné le marché de la crypto-monnaie.

Dans le contexte du rassemblement massif et des techniques épuisées, l’assaut du PDG de Tesla, Elon Musk, sur les préoccupations environnementales et le Trésor américain, y compris la crypto dans son nouveau régime fiscal, car l’agence considère qu’il prend de l’importance au fil des ans. parmi le peuple et incitant à la vente sur le marché.

Le prix du Bitcoin s’est effondré à 30k $ sur Coinbase et encore plus bas sur d’autres échanges de crypto-monnaie, ce qui représente un tirage de 54%. Il a fallu maintenant entre 33 500 $ et 42 500 $.

Mais parmi tous les FUD, la Chine interdisant le Bitcoin est celui qui a frappé le marché trois fois cette semaine et a quand même réussi à affecter le marché à chaque fois.

Ce qui est encore plus intéressant, c’est que ce n’est même pas la première fois que la Chine interdit Bitcoin. La première fois que cette nouvelle est arrivée, c’était en décembre 2013, il y a environ sept ans et demi, et elle parvient toujours à semer la peur parmi les gens.

#Bitcoin a augmenté de 63 000 $ après que la Chine l’ait «interdit» pour la première fois. pic.twitter.com/jXx40tTyiZ – Documenter Bitcoin 📄 (@DocumentingBTC) 21 mai 2021

À ce stade, Crypto Twitter veut en fait que la Chine interdise Bitcoin et en ait fini avec.

La première semaine de décembre 2013 a été celle où la Chine a interdit pour la première fois à ses banques de faire des affaires avec des entreprises traitant du Bitcoin. Deux mois avant cela, en octobre, le BTC était inférieur à 90 $ pour se terminer à environ 1165 $ le 25 novembre. À la mi-décembre. le prix était de retour à 385 $.

Au début de la semaine, la Chine est arrivée sur le marché pour la première fois lorsque trois organismes d’autorégulation ont réitéré la position du pays sur la crypto à partir de 2017 selon laquelle les banques et les sociétés de paiement ne peuvent pas faire affaire avec ceux impliqués dans la crypto.

comme nous le savons tous, Google a échoué après que la Chine l’ait interdit en 2010 – nic carter (@nic__carter) 21 mai 2021

À l’approche du week-end, le comité de stabilité financière et de développement de la Chine, présidé par le vice-premier ministre Liu He, a appelé à plus de réglementation pour Bitcoin, ce qui n’est encore rien de nouveau puisque le mois dernier, le gouverneur de la banque centrale a appelé Bitcoin, une classe d’investissement qui nécessite une réglementation.

Alors que les médias grand public la définissent comme une répression, les réglementations ont toujours été inévitables et montrent seulement que les gouvernements se rendent compte que cette classe d’actifs ne va nulle part et a besoin de règles et de réglementations comme les marchés traditionnels.

Deux des plus grands échanges (avec les deux capacités fiat otc / crypto) sont à Pékin, à seulement une heure de route du Conseil d’État, s’ils veulent fermer 90% des services de cryptographie, cela prend littéralement moins d’une heure à faire , vous n’avez pas besoin du China Ban FUD de dix ans, regardez ailleurs – Mindao Yang (@mindaoyang) 21 mai 2021

Dans la foulée, une proposition du gouvernement publiée vendredi indiquait que les échanges cryptographiques opérant à Hong Kong devraient être agréés par le régulateur des marchés de la ville et ne seraient autorisés à fournir des services qu’à des investisseurs professionnels, “du moins pour la phase initiale de l’octroi de licences. régime.”

Les services financiers de Hong Kong et le Bureau du Trésor (FSTB) consultent le marché depuis l’année dernière et ont déclaré qu’ils avaient l’intention de proposer des modifications législatives pour transformer leurs propositions en loi lors de la prochaine session 2021-22 de l’assemblée législative de la ville.

De plus, le gouvernement cible l’extraction de crypto-monnaies, ce qui est encore une fois une chose haussière en soi, car elle contredit le contrôle du réseau Bitcoin par la Chine et que l’extraction de Bitcoin implique principalement l’utilisation de charbon.

La Chine interdisant l’exploitation minière tuerait deux mauvais récits à la fois: 1) “La Chine contrôle le bitcoin” 2) “Bitcoin est principalement extrait en Chine avec du charbon” – Dan McArdle (@robustus) 21 mai 2021

L’interdiction de l’exploitation minière est en fait uniquement limitée aux opérations minières gérées par des centrales thermoélectriques au charbon, ce qui a toujours été le cas. Les opérations minières basées sur des centrales hydroélectriques ne sont pas interdites. Michael Saylor, fondateur et PDG de MicroStrategy a déclaré:

«Une répression contre les mineurs en Chine réduirait radicalement l’empreinte carbone de l’exploitation minière de Bitcoin, augmenterait la rentabilité de tous les mineurs de Bitcoin restants, réduirait le FUD chinois lancinant, soutiendrait les progrès vers nos objectifs ESG et augmenterait la valeur de BTC.»

