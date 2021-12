Décembre regorge de séries et ce sont les premières sur Netflix, HBO et plus

Netflix

(Netflix)

Emily à Paris – 24 décembre

Ne lève pas les yeux – 24 décembre

Impardonnable – 10 décembre

Le sorceleur – 17 décembre

Cobra Kai saison quatre – 31 décembre

HBO Max

NEW YORK, NEW YORK – 07 NOVEMBRE : Chris Noth et Sarah Jessica Parker sur place pour « And Just Like That » le 07 novembre 2021 à New York. (Photo de Gotham / GC Images) (.)

Et juste comme ça – le 9 décembre et un nouvel épisode tous les jeudis

Succession – Épisode final le 19 décembre

Gossip Girl – Tous les jeudis de décembre