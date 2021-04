Decentraland annonce des transferts de jetons MANA de couche deux et prévoit une migration complète

Juste un jour après que deux puissances financières décentralisées ont annoncé des intégrations de couche deux via la sidechain Polygon, un grand jeton non fongible et un titre de jeu ont aujourd’hui emboîté le pas.

Dans un article de blog ce matin, le monde virtuel et le jeu vidéo alimentés par NFT Decentraland a annoncé un pont de jetons permettant aux utilisateurs de déplacer des jetons MANA natifs vers Polygon et inversement. Au moment de la publication, MANA est le 80e jeton classé par marketcap et a augmenté de 3750% sur l’année à 1,01 $, par Coingecko.

Ce n’est que la première étape de ce qui sera une migration beaucoup plus importante, car le projet a l’intention de permettre à toutes les dApps Decentraland, y compris leurs contrats Builder et Marketplace, d’effectuer des transactions sur Polygon.

En plus des délais de règlement rapides, l’intégration rendra également toutes les transactions totalement gratuites pour les utilisateurs. Alors que Polygon facture normalement des frais de transaction au prix de fractions d’un centime, Decentraland a déclaré qu’il tirerait également parti des méta-transactions Biconomy.io. Cela permettra aux utilisateurs de «réclamer, acheter, vendre et échanger des objets connectés contre leurs avatars entièrement sur Polygon, sans frais de transaction».

Enfin, l’intégration permettra aux utilisateurs d’acheter des jetons MANA directement avec des cartes de crédit et de débit via une intégration Polygon avec crypto on / offramp Transak.

La migration est une autre victoire pour Polygon dans une course multi-chevaux pour fournir des solutions d’évolutivité aux coûts chroniques du gaz d’Ethereum. Polygon – qui a changé de nom de Matic, un ancien concurrent potentiel d’Ethereum dont la prétention de «sidechain» est quelque peu tendue – a particulièrement profité de l’endormissement de la concurrence au volant, comme lorsque la plateforme de rollup Optimism a repoussé sa sortie de trois mois .

Hier, Aave et Zapper ont tous deux annoncé des implémentations de Polygon, donnant au projet deux victoires dans le top 100 du marché en moins d’une semaine. Cependant, il pourrait y avoir plus de concurrence dans les guerres de mise à l’échelle, car la semaine dernière, Starkware a levé 75 millions de dollars.