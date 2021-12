Decentraland Growth: MANA-USD est la crypto chaude du métaverse

Altcoin du métaverse Decentraland (CCC :MANA-USD) a dépassé un sommet historique de 5,90 $ fin novembre. Cependant, le MANA-USD n’a pas réussi à poursuivre le rallye et a chuté de plus de 25% depuis ce pic.

Malgré la récente baisse, MANA a rapporté environ 60% au cours des 30 derniers jours et se négocie actuellement à 3,89 $. Avec une capitalisation boursière de plus de 7 milliards de dollars, la monnaie numérique se classe parmi les 40 premiers noms du vaste univers des cryptos.

Lancé en 2017 et ouvert au public en 2020, Decentraland est une plate-forme de réalité virtuelle 3D décentralisée basée sur la blockchain où sa communauté peut acheter et vendre des terres par le biais d’un « actif numérique non fongible, transférable et rare stocké dans le contrat intelligent Ethereum ». MANA-USD est le Ethereum(CCC :ETH-USD)-Jeton à offre limitée utilisé pour acquérir des jetons non fongibles (NFT) sur la plate-forme.

MANA est soutenu par des entreprises comme CoinFund, Genesis One Capital, et Marques Animoca. De plus, Investissements en niveaux de gris supervise le Decentraland Trust qui détient plus de 65 millions de dollars d’actifs.

Plus tôt dans l’année, MANA-USD a d’abord attiré l’attention des amateurs de NFT. Mais après le changement de marque de Facebook en Méta-plateformes (NASDAQ :FB) fin octobre, Decentraland est entré dans une nouvelle réalité. Maintenant, les taureaux du métaverse se demandent quelle pourrait être la prochaine étape pour l’altcoin. Nous allons jeter un coup d’oeil.

Des NFT au métaverse

Des recherches récentes de Michael Dowling de la DCU Business School à Dublin, en Irlande, soulignent que Decentraland illustre «la croissance des jetons non fongibles (NFT). Un NFT est un droit enregistré dans la blockchain sur un actif numérique… Decentraland fait partie d’une nouvelle génération de monde virtuel, communément appelé métavers, construit sur la blockchain.

Les espaces virtuels, où les utilisateurs partagent et interagissent en 3D via des avatars numériques, sont de plus en plus acceptés depuis la pandémie. En tant que tel, Decentraland prétend être plus qu’une simple plate-forme de jeu social en ligne. Il dispose même d’une structure organisationnelle autonome décentralisée (DAO) pour les décisions de gouvernance.

Groupe du métaverse, une société immobilière et une filiale de Jetons.com, (OTCMKTS :Schtroumpf) a récemment acheté un terrain virtuel situé au cœur du Fashion District de Decentraland pour 618 000 MANA. L’entreprise aurait payé deux fois le prix demandé pour l’immobilier numérique. Le groupe Metaverse s’est également engagé à collaborer avec Decentraland pour « développer le domaine des défilés de mode et du commerce ».

Pendant ce temps, avec un nombre croissant de personnes socialisées numériquement, les événements virtuels deviennent également une nouvelle norme. Du 21 au 24 octobre, Decentraland a accueilli le « Metaverse Festival », un festival de musique virtuel de quatre jours qui a accueilli 80 artistes.

Au milieu de l’hyper-croissance des projets de métaverse, les jetons sur le thème du métaverse ont également gagné en popularité. Par exemple, MANA a grimpé d’environ 4 800 % depuis le début de l’année (YTD).

En comparaison, jusqu’à présent cette année, d’autres pièces du métaverse Axie Infini (CCC :AXS-USD), Le bac à sable (CCC :SABLE-USD), et Pièce d’Enjin (CCC :ENJ-USD) ont gagné environ 19 900 %, 15 000 % et 2 000 %, respectivement. Pendant ce temps, les principaux cryptos Bitcoin (CCC :BTC-USD), Ethereum, et Pièce Binance (CCC :BNB-USD) sont en hausse de 76% YTD, 486% YTD et 1,458% YTD, respectivement.

L’essentiel sur Decentraland

Le calcul de la valeur intrinsèque d’un actif numérique n’est pas facile. Bien qu’il existe quelques techniques d’évaluation, aucune n’est encore largement acceptée. Dans le monde de la crypto, investir sur la « peur de manquer » (FOMO) semble jouer un rôle clé dans les décisions des commerçants.

Par exemple, MANA et d’autres jetons métavers sont soudainement devenus un sujet tendance et se sont ralliés grâce aux Meta Platforms. Les investisseurs hype ont interprété le changement de nom comme un signe d’une plus grande acceptation du concept de métaverse. Puis, le 24 novembre, une mystérieuse baleine a transféré 9 millions de jetons MANA, d’une valeur de plus de 47 millions de dollars, sur un autre compte anonyme. Cette transaction a aidé MANA à atteindre des records.

Pour faire court, les crypto-monnaies resteront vulnérables aux mouvements spéculatifs dans les mois à venir. MANA-USD est aussi instable qu’attrayant. Ainsi, les investisseurs tolérants au risque qui recherchent des profits dans la révolution métaverse pourraient envisager d’investir aux niveaux actuels, en allouant une petite partie de leur portefeuille.

