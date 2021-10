Decentraland (MANA) accueillera le tout premier « Metaverse Festival » à partir du 21 octobre

Donner vie à la musique numérique dans un pays virtuel est une célébration qui mérite d’être évoquée. Débutant à 20 h UTC le 21 octobre, le Decentraland Metaverse Festival accueillera plus de 80 artistes sur cinq scènes dans le tout nouveau lieu de Decentraland et réunira la communauté crypto pour une grande fête de quatre jours.

Le Metaverse Festival est une célébration de quatre jours de la musique, de la culture et de la créativité dans le monde social virtuel de Decentraland. Il se déroule du 21 au 24 octobre.

Le célèbre DJ 3LAU interprétera un set le premier jour sur la scène Evolution. À ses côtés, des artistes de renom Deadmau5, la célébrité Paris Hilton, Nina Nesbitt, RAC, The Wombats et bien d’autres.

Le festival est basé sur le thème de l’évolution et au cours des quatre jours du festival Land, où l’événement a lieu, se transformera de l’eau à la terre à l’espace et enfin au métavers pour le dernier jour.

Profitez d’une célébration de la musique entièrement décentralisée qui offre une collection étrange et merveilleuse de grands titres, de célébrités, de DJ de classe mondiale, de scènes époustouflantes, de jeux, de produits dérivés exclusifs d’artistes, d’objets de collection et plus encore.

Que vous souhaitiez vous détendre dans les zones de détente, vous promener dans le jardin de sculptures psychédéliques ou vous détendre sur la scène acoustique, il y a quelque chose pour chaque avatar qui entre dans Festival Land.

Kraken sponsorisera la scène Evolution au cours du festival, offrant des récompenses thématiques et des expériences en jeu.

