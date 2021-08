Décentralisation — Venir à un écran près de chez vous ⋆ Crypto nouveaux médias

BitcoinTechnologie

24 août 2021 à 8:00 UTC

Vous ne devriez jamais rire des gens du passé, à moins que vous ne soyez à l’aise avec les générations futures qui se moquent de vous. Mais il est toujours amusant de penser qu’au début de la radio, les familles se réunissaient devant leurs téléviseurs géants de la taille d’un buffet et les regardaient pendant qu’elles écoutaient.

Les nouvelles technologies s’accompagnent toujours d’une courbe d’apprentissage abrupte ; il faut du temps pour apprendre à les utiliser efficacement et comprendre à quel point ils changeront profondément nos vies. Bitcoin n’est pas différent. Mais je suis incroyablement excité que cette année nous commençons à voir le plein épanouissement de son potentiel. Sion en est le parfait exemple.

Si vous ne l’avez pas encore compris, Zion est un nouveau réseau social décentralisé construit sur la blockchain Bitcoin et le Lightning Network. Selon les propres mots de l’entreprise, il est conçu « pour faciliter le flux libre et ouvert de contenu et de paiements entre les créatifs et leur public ». Son argument de vente unique est qu’il met les fournisseurs de contenu directement en contact avec leur public ; sans intermédiaire ni publicité, les créatifs peuvent gagner des satoshis directement auprès des téléspectateurs, tandis que chaque utilisateur bénéficie d’une “pleine souveraineté sur son expérience numérique, d’une liberté d’expression absolue et d’une garde irrévocable de ses informations personnelles”.

Sion est arrivé exactement au bon moment. Il tire parti des derniers développements des technologies de couche deux pour permettre des transactions bitcoin rapides et fiables. Alors que les titans de la technologie intensifient leur censure sur la place publique, cela offre une nouvelle façon radicale à toute personne créative de profiter du long et lent déclin de la radiodiffusion traditionnelle.

L’avenir de la décentralisation dans le divertissement – en particulier la télévision – est évident depuis que “Moi au zoo” est devenu la première vidéo sur YouTube. Ce n’est peut-être pas une télévision révolutionnaire, mais cette vidéo était tout aussi révolutionnaire que les films des frères Lumière qui ont fait (soi-disant) bousculer les premiers cinéphiles parce qu’ils pensaient que le train à l’écran les écraserait.

Grâce en grande partie à YouTube, de moins en moins de personnes se limitent aujourd’hui à ce qui est servi à la télévision. Ils regardent des vidéos de jeux comme JuegaGerman (44 millions d’abonnés) ; et quelques-uns des plus grands noms de la planète interviewés sur Joe Rogan Experience (11 millions). Vous pouvez même regarder le nec plus ultra de la « slow TV » : deux mécaniciens du Shropshire qui ont passé sept ans (et plus encore) à reconstruire une BMC Mini et à la rééquiper d’un moteur turbocompressé de 2 litres.

Autrement dit, il y en a pour tous les goûts. Pourtant, YouTube lui-même est à l’opposé de la décentralisation. C’est un mégalithe, un monopole où n’importe qui peut être un créateur de contenu tant qu’il accepte les publicités, donne une grande partie de ses revenus à YouTube et respecte ses règles strictes.

Ce qui rend Zion si excitant, c’est qu’il s’agit d’une chaîne de télévision extrêmement peu coûteuse, résistante à la censure et véritablement décentralisée. Vous possédez votre propre contenu et votre propre communauté. Il est entièrement privé, mais facile à utiliser et entièrement évolutif. C’est une décentralisation bien faite, et le premier aperçu de ce à quoi ressemblera le Web 3.0 – le Web décentralisé -.

Et cela témoigne de l’un des malentendus les plus importants et les plus cohérents de la communauté crypto en ce qui concerne la décentralisation : qu’une nouvelle pièce ou blockchain « intelligente » est le moyen optimal d’y parvenir ou est même nécessaire. La simple vérité est que, le plus souvent, une blockchain est une solution sous-optimale.

Il n’y a que quelques cas d’utilisation qui se sont avérés être mieux résolus avec une blockchain. Stocker de la valeur pour un argent sonnant à zéro inflation et fournir une couche de base pour un réseau de paiement à haute vitesse et préservant la confidentialité sont deux des exemples les plus marquants. Ce n’est pas un hasard si Bitcoin était, est et continue d’être la meilleure crypto pour ces cas d’utilisation.

Ce que Zion démontre, c’est que Bitcoin et Lightning peuvent être les éléments constitutifs d’une gamme de services décentralisés hautement fonctionnels. Au fur et à mesure que de plus en plus de ces services apparaîtront meilleurs à tous égards par rapport à leurs frères alt-blockchain, ce fait deviendra de plus en plus clair.

Quand j’ai grandi, il n’y avait que trois chaînes de télévision au Royaume-Uni (quatre lors du lancement de Channel 4 en 1982). L’idée qu’il y aurait un jour un canal pour tous les intérêts imaginables aurait semblé, comme toute technologie suffisamment avancée, absolument magique. C’est ce que les détracteurs de Bitcoin semblent incapables de comprendre : il ne s’agit pas d’une monnaie numérique, mais d’une philosophie de décentralisation qui va transformer tout ce qu’elle touche. Grâce à Bitcoin, la décentralisation arrive sur un écran près de chez vous, et cela rendra l’utilisation des réseaux sociaux centralisés traditionnels aussi ridicule que de regarder la radio.

Obi Nwosu est le PDG et co-fondateur de Coinfloor, l’échange Bitcoin le plus ancien du Royaume-Uni. Il a plus de 20 ans d’expérience dans la création de places de marché en ligne et la fourniture de monnaies virtuelles à des dizaines de millions de personnes. La mission et l’objectif d’Obi sont de permettre à quiconque d’apprendre, d’investir et de posséder Bitcoin, la meilleure technologie d’épargne au monde.