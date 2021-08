Décentraliser 2021 : quelques outils de base pour commencer à trader

in

Camilo Rodríguez, spécialiste des marchés financiers, a fourni quelques outils de base pour commencer à trader et pouvoir opérer sur ces marchés lors de la deuxième journée de Decentralize 2021 organisée par l’ONG Bitcoin Argentina.

Pour ce faire, il a suggéré que l’un des premiers outils à prendre en considération est de connaître le glossaire au sein du trading, il a commenté que pour opérer sur ces marchés, il est nécessaire de savoir parler comme un trader.

Camilo Rodríguez sur Décentraliser 2021

Pour ce faire, il a donné une brève explication de certains des termes qu’il est à son avis important de connaître et de comprendre afin que le comportement du marché puisse être compris.

Il a souligné que l’une des choses les plus importantes pour un commerçant de son point de vue sont les frais de marché. Par conséquent, il a exprimé que la plupart des bourses ont leurs propres devises, ce qui leur permet de réduire les coûts et les frais d’accès à un meilleur prix, c’est pourquoi il a averti d’en tenir compte.

Il a également mentionné l’importance pour un commerçant d’avoir un plan d’investissement. Il est important de gérer les émotions pour planifier le temps à passer sur les marchés. Rodríguez a expliqué un peu certains types de commerçants.

Quelques types de trader dans le trading : Day Trader

Il a parlé des day traders, qui se concentrent sur l’exploration des opportunités de trading sans laisser de positions ouvertes du jour au lendemain, ce qu’on appelle “du jour au lendemain”. De plus, ils ouvrent et clôturent leurs transactions en une seule séance de négociation. Le temps moyen d’ouverture des positions d’un day trader est généralement inférieur à une heure. Ces métiers peuvent rester ouverts pendant quelques heures. Cependant, ils ne s’étendent jamais jusqu’au jour de bourse suivant.

commerçant de swing

Pour sa part, il a exprimé que le swing trading est un style de trading qui cherche à obtenir des profits à court et moyen terme sur une plus longue période. C’est l’une des formes de trading les plus populaires.

Les swing traders analysent les opportunités à moyen terme en utilisant diverses formes d’analyse technique. Ils gardent généralement leurs positions ouvertes pendant quelques jours voire quelques semaines pour bénéficier d’un mouvement de prix attendu.

Trader de position

Pendant ce temps, les traders de positions achètent des actifs qui, selon eux, augmenteront leur prix à long terme. De ce fait, leurs stratégies tiennent peu compte des fluctuations de prix à court terme. Au lieu de cela, ils se concentrent sur la tendance macro et le potentiel de croissance des actifs.

Les traders de position suivent la tendance. Ils identifient une tendance, ouvrent une position et la maintiennent jusqu’au pic du mouvement du marché. Ce type de trader s’appuie sur une combinaison d’outils d’analyse technique et d’analyse fondamentale. Ils suivent les facteurs macroéconomiques dominants et les tendances du marché.

Quel risque vais-je prendre dans le trading ?

Il est également important de comprendre que, si le risque dans le portefeuille n’est pas géré très rapidement, cette position sur le marché sera brûlée. Après avoir considéré cela, la question se pose : Quelles crypto-monnaies voulez-vous échanger ?

Il a souligné que l’un des outils de base pour commencer à négocier, visitez CoinMarketCap, vous pouvez y voir toutes les crypto-monnaies qui peuvent être échangées via un classement. Il a expliqué que ceux qui vont de 1 à 10 sont ceux qui ont la capitalisation la plus élevée du marché. Ils sont très liquides, donc si vous passez un ordre d’achat ou de vente, ils seront exécutés très rapidement.

Ensuite, il y a les pièces de moyenne capitalisation, celles qui sont du numéro 10 dans ce classement au top 50. Après cela, il y a les pièces qui réapparaissent, qui sont celles de 50 à 200.

Celles situées après la position 200 sont des devises qui ont une volatilité et un risque jusqu’à 50 fois plus élevé que le Bitcoin, vous devez donc être très prudent si vous choisissez d’opérer avec l’une d’entre elles. Rodriguez a indiqué.

Analyser les valeurs dans chaque opération

Il a également souligné dans Décentraliser 2021 qu’après avoir atteint ce point, il est important de décider quel type de commerçant vous voulez être. Analysez également les valeurs que vous souhaitez utiliser dans chaque opération en fonction de votre portefeuille total. Il dit que personnellement, il n’utilise pas plus de 3% à 5% de son portefeuille.

Il a souligné l’importance de ne pas utiliser le portefeuille total dans une transaction, car le trading offre toujours de nouvelles opportunités, il y aura donc des positions où il est confortable de gagner si vous tradez judicieusement. Le marché financier est un marché probabiliste, car vous n’avez pas la vérité financière sur ce que sera ou comment une tendance va être. C’est pourquoi vous devez être très prudent et bien protéger votre argent.

Enfin, il a souligné dans Décentraliser 2021 l’importance de diversifier le portefeuille comme outil de base pour commencer à négocier. Il a déclaré que non seulement les marchés financiers offrent la possibilité de gagner de l’argent, il a mentionné le staking comme option. Il a ajouté faire un enregistrement quotidien de tout ce qui est fait sur le marché pour comprendre et auto-analyser les émotions à un moment donné.

En résumé et sous forme de résumé personnel

Identifier les mèches sur le marché, pour entrer dans les positions.Un bon retournement a un bon volume au dessus de la moyenne.Définir ses horaires.Sélections de support et de résistance.Diversifier.Observer les bougies japonaises.Prendre en compte : la date, la position, la tendance et Rappelons que les indicateurs sont un plus, mais n’oubliez pas qu’ils ont une léthargie. C’est-à-dire qu’ils sont en retard dans le temps.Observez les niveaux psychologiques qui se terminent par des zéros.Et toujours, mais toujours, gérez le risque de vos positions, que le risque soit inférieur à la récompense que vous recherchez.

