Décentraliser 2021 : Un espace pour faire ses premiers pas dans le monde de la crypto finance

Rodolfo Andragnes est co-fondateur et président de l’ONG Bitcoin Argentina a salué l’événement Decentralize 2021 qui a eu lieu virtuellement cet après-midi. Un rendez-vous organisé pour tous ceux qui voulaient faire leurs premiers pas dans le monde de la crypto-finance. Il se tiendra les jeudi 19 et vendredi 20 août de 18h00 à 20h00 en Argentine.

Andragnes, a souligné que l’ONG Bitcoin Argentina défend depuis 2013 Bitcoin dans le pays, profitant du potentiel des crypto-monnaies ainsi que de la technologie Blockchain. Élargir ainsi les connaissances à travers les conférences, la presse et les médias. Toujours avec l’intention d’évangéliser l’économie qui existe et qui est derrière les crypto-monnaies.

En ce sens, il a souligné que, dans Décentraliser 2021, une compréhension du rôle de l’argent dans l’évolution de l’homme serait débattue jusqu’à un voyage des milliers de crypto-monnaies qui existent -même celles d’État-. De comment acheter ou économiser à comment éviter de tomber dans les escroqueries. De comment investir à comment prêter et obtenir un revenu.

Andragnes a souligné qu’il développe actuellement quelques startups à l’intérieur et à l’extérieur de l’écosystème. Et, il possédait le premier institut officiel au monde à accepter Bitcoin et à publier des diplômes d’études supérieures sur la Blockchain.

Évolution de l’argent

Or, lors de l’événement, l’évolution de l’argent a été abordée à tour de rôle, et pour cela, Pepe Guillén, directeur de Coincaex, était présent. Qui a un peu parlé des avancées technologiques, qui ont été vécues à travers l’histoire en termes d’argent. Et comment les gens ont échangé de l’argent au cours des décennies passées.

Pepe Guillén dans Décentraliser 2021

Il a mentionné cela, à chacune des époques et des étapes de l’économie au fil des ans. Ce sont toujours les gens qui sont à l’origine de la prise de décision concernant la masse monétaire et ce sont eux-mêmes qui prennent ces décisions pour des milliers de personnes. Impactant ainsi les personnes les plus vulnérables.

Maintenant, ce que Bitcoin en question fait, c’est enlever ce “pouvoir” à ces personnes peu nombreuses mais puissantes. Depuis, avec les crypto-monnaies, il est possible de travailler avec un algorithme qui a des règles claires et distribuées qui ne peuvent pas être modifiées. Ainsi, rendre impossibles les manipulations qui profitent à quelques-uns.

En ce sens, a-t-il réitéré, que Bitcoin est une révolution évidente de la technologie Blockchain. Et, il en a profité pour conseiller aux participants d’analyser le passé, de comprendre le présent et, dans la mesure du possible, d’anticiper ce qui s’en vient dans le domaine de l’économie mondiale. Continuer ainsi, avec une technologie gratuite.

Considérez que la blockchain et toutes ses utilisations sont comme un génie sorti de la bouteille. Il a souligné que cette technologie a changé la façon dont la confiance est établie dans le monde numérique. “Aujourd’hui le digital inonde la quasi-totalité des industries et, d’autre part, la confiance est transversale à toute relation humaine et un pilier dans la construction de valeur.”

Bitcoin vs monnaies d’État

Parlant de célébrer les 50 ans de la monnaie fiduciaire la semaine dernière, Guillen a expliqué comment Bitcoin pourrait rivaliser avec les monnaies gouvernementales. Par conséquent, il a indiqué que vous devriez détourner un peu les yeux des États et regarder le niveau de traitement de Bitcoin. Et cela, en bon utilisateur responsable de Bitcoin, installer un œil vigilant au sein de l’écosystème.

Il a assuré que l’espace de la principale crypto-monnaie du marché allait se faire. Tout comme l’or l’a fait à l’époque, un moment en fait qu’il maintient encore dans l’économie actuelle. En ce sens, il pense que si l’écosystème continue de croître, cela découle de la prise de conscience que les gens ont par rapport aux mauvaises décisions des dirigeants. Par conséquent, il pense que Bitcoin jouera toujours un rôle dans l’économie de nombreuses personnes. Action qui va générer une réaction générale dans les pays du monde.

De plus, et bien qu’il ne soit pas un expert en projections, il a clairement indiqué que Bitcoin verra et dépassera ses sommets encore et encore tout au long de son histoire. « Le BTC et son prix sont toujours de niche, mais il n’y a pas d’actif monétaire dans le monde avec le degré de certitude de rareté et d’inviolabilité du Bitcoin. Et plus les gens le comprennent, plus cela devient une réserve de valeur pour eux. Mais quand chaque jalon arrivera-t-il ? Je ne peux pas dire ça.

