décentralisés, organisés et pour certains révolutionnaires

(CNN espagnol) – Si vous savez ce qu’est la k-pop, vous savez que les médias sociaux sont son monde. Les adeptes de ce genre musical originaire de Corée du Sud sont non seulement très actifs dans leurs publications, mais ont réussi à transcender le spectre musical pour s’exprimer sur des causes sociales ou saboter des étiquettes politiques aux États-Unis et en Amérique latine. Ceux qui suivent le groupe BTS, l’un des plus populaires du genre, se font appeler ARMY, ils sont des dizaines de milliers à travers la planète et ont récolté des millions d’argent pour des causes sociales. Comment est née une base de fans mondiale organisée qui parvient à façonner les tendances sur Internet?

Qui sont BTS et qu’est-ce que l’ARMÉE?

BTS est l’abréviation de Bangtan Sonyeondan, qui se traduit par Bulletproof Boy Scouts, et est un groupe sud-coréen composé de Kim Nam-joon, (RM), Kim Seok-jin, (Jin), Min Yoon-gi (Suga), Jung Ho-seok (J-Hope), Park Ji-min (Jimin), Kim Tae-hyung (V) et Jeon Jung-kook (Jungkook).

Parmi la longue liste de réalisations de BTS répertoriées par ARMY, le groupe qui a fait ses débuts en 2013 est le premier du genre K-pop à être en tête du classement Billboard Hot 100 grâce à leur chanson Dynamite et détient le record Guinness pour avoir atteint la majorité des spectateurs en un concert virtuel.

Pour sa part, l’ARMY, qui se traduit par armée, est le fandom de BTS et son nom signifie en espagnol «Adorable représentant MC pour la jeunesse» et bien qu’il soit difficile de calculer exactement le nombre de personnes qui composent l’ARMY, leurs réseaux social nous donne une idée approximative. Le compte Twitter officiel de BTS, par exemple, compte plus de 35 millions d’abonnés, tandis que sa chaîne YouTube compte plus de 55 millions d’abonnements.

«La condition préalable pour être une ARMÉE est que vous aimiez BTS et c’est tout. Il n’y a pas de mot de passe secret », a déclaré Wallea Eaglehawk, une jeune femme du Queensland, en Australie, qui a créé son propre éditeur de livres sous le nom de« Révolutionnaire »(Révolutionnaire, en espagnol) pour montrer la capacité révolutionnaire de BTS, un groupe sud-coréen de k-pop, et ARMY, comme le groupe des adeptes du groupe est connu.

«Je vois l’ARMÉE comme un groupe de personnes vraiment dynamique et en constante évolution, unies par l’amour, et elles sont aussi comme un microcosme du macrocosme, elles sont donc un échantillon du monde parce que nous sommes tellement nombreux maintenant. “

Selon un recensement de 2020, réalisé par l’ARMY, auquel 400000 personnes ont participé, l’ARMY est présente dans plus de 100 pays, et bien qu’une large majorité soit composée de mineurs, les 49% restants ont plus de 18 ans. Le recensement a également montré qu’une personne sur cinq a fait des études collégiales et que plus de 21 000 personnes, qui ont participé au recensement, sont des parents.

Un fandom décentralisé et organisé

Contrairement à d’autres groupes de fans, l’ARMY n’a pas de leader, c’est donc un fandom décentralisé dans lequel personne ne parle au nom de l’ARMY. Cependant, le manque de centralisation n’a pas affecté leur pouvoir organisationnel, mais le renforce plutôt avec l’aide des réseaux sociaux. “Les médias sociaux sont certainement l’un des piliers du fandom parce que c’est ce qui relie un public mondial très, très robuste”, a déclaré Eaglehawk.

Le réseau ARMY est si vaste qu’il semble y avoir un compte pour tout, qu’il s’agisse de documenter des moments importants (@ResearchBTS), de traduire du contenu (@BTS_Trans), d’apprendre sur BTS (@BangtanScholars), d’organiser le vote (@btsvotingorg) ou de conduire initiatives de plaidoyer. collecte de fonds (@OneInAnArmy). Cette dernière était l’organisation au sein de l’ARMY qui était chargée de promouvoir la campagne #MatchAMillion pour soutenir le mouvement Black Lives Matter, collectant 1 million de dollars en environ 26 heures.

Dons au nom de BTS

Tout a commencé en novembre 2017 lorsque BTS s’est associé à l’Unicef ​​pour lancer la campagne anti-violence Love Myself. BTS et son label de l’époque Big Hit Entertainment ont fait un don de 500 millions de wons sud-coréens (418 897,60 $ US), alloué 3% de la vente des disques physiques de leur collection “Love Yourself”, entre autres actions.

En mars 2018, une ARMY nommée Ana a convoqué ses abonnés Twitter pour qu’ils collaborent à un projet caritatif. Le tweet est devenu viral et un groupe de bénévoles du monde entier s’est organisé en quelques heures pour créer One In An Army (OIAA, une base de fans BTS axée sur la charité, et qui n’est pas une organisation politique ou un activiste en soi.

Cependant, l’OIAA n’est pas le premier ou le seul groupe au sein de l’ARMY à mener des projets caritatifs. “Vous pouvez aller sur Twitter, par exemple, et il y a des campagnes comme celles que nous avons vues pour égaler le million avec Black Lives Matter, et même en ce moment avec la Palestine”, a déclaré Eaglehawk.

Selon la documentation de l’ARMY à ce jour, plus de 600 projets caritatifs ont été organisés pour soutenir diverses causes à travers le monde. Par exemple, l’ARMY a récemment fait don de 300 repas pour le Ramadan à la campagne 100 millions de repas et a collecté 2 091 $ pour soutenir les personnes dans les centres de détention de l’ICE. Les actions caritatives de l’ARMY ne sont pas dirigées par BTS, mais elles sont inspirées par ce que beaucoup de ces dons sont faits au nom des membres ou, les organismes de bienfaisance qui font partie du groupe d’intérêt de BTS sont soutenus.

Pourquoi tous les fans ne font-ils pas ça? Pouvez-vous imaginer si les fans de tout le monde les ont remerciés [a las bandas] organiser des actions caritatives en votre nom? Quel meilleur endroit ce monde serait », a déclaré l’artiste Halsey à l’émission de radio de Zach Sang après sa collaboration avec BTS sur« Boy With Luv ».

Activisme (et contre-activisme) dans les réseaux

Bien que l’ARMÉE et le BTS ne soient directement liés à aucun mouvement politique, leurs actions peuvent être considérées comme des actes révolutionnaires. Par exemple, le groupe a fait don d’un million de dollars américains à Black Lives Matter aux États-Unis et dans un tweet, il a déclaré: «Nous sommes contre la discrimination raciale. Nous condamnons la violence, vous, moi et nous avons tous le droit d’être respectés. Nous resterons ensemble. #Les vies des Noirs comptent “. Peu de temps après, son ARMÉE a collecté un autre million en environ 26 heures.

Au milieu de la massification du mouvement BLM après la mort de George Floyd, en 2020 la réponse est également apparue avec des hashtags opposés en faveur de la police ou des blancs, contre les postulats des défenseurs de la communauté noire. À l’époque, les fans de K-pop faisaient ce qu’ils faisaient de mieux: publier d’innombrables mèmes et vidéos de leurs groupes préférés, cette fois en utilisant des étiquettes anti-noires pour étouffer ces voix. Ainsi, lorsque les gens ont recherché les hashtags #WhiteLivesMatter, #WhiteoutWed et #BlueLivesMatter sur les plateformes de médias sociaux, ils sont tombés sur des images et des performances infinies de Twice, EXO et d’autres groupes K-pop populaires.

En juin 2020, le département de police de Dallas a demandé aux gens sur Twitter de soumettre une vidéo d ‘”activité de protestation illégale” à son application IWatch Dallas. Mais au lieu de cela, les fans de K-pop ont inondé l’application de fancams. Le service de police a déclaré un jour sur Twitter: “En raison de difficultés techniques, l’application iWatch Dallas sera temporairement inactive.” Même après le crash de l’application, les fans de K-pop ont répondu au tweet du département de police de Dallas avec plus de vidéos K-pop.

«En général, l’ARMY n’est pas politique, mais en réalité, si vous regardez, ce sont des militants. Ils sont pour la justice sociale, et cela en soi est politique », a déclaré Eaglehawk.

Dans le même ordre d’idées, le dirigeant du BTS, RM, a déclaré à Variety: «Nous ne sommes pas des personnalités politiques, mais comme on dit, tout est finalement politique. Même un caillou peut être politique.

Cependant, ce n’est pas une opinion partagée par tous les membres du BTS. Dans la même interview avec Variety, Suga a déclaré qu’ils ne se considéraient pas comme des personnalités politiques et a indiqué que “l’ARMY parle de ses propres initiatives et nous respectons toujours leurs opinions, comme nous respectons celles de n’importe qui d’autre.”

Des USA à la Colombie

Récemment, on a vu sur les réseaux sociaux, en particulier sur Twitter, comment les comptes liés au contenu k-pop ont utilisé leurs grandes compétences organisationnelles pour promouvoir des hashtags liés aux conflits sociaux, ou parfois des balises “ appropriées ” pour changer leur signification comme ils l’ont fait avec les labels aux États-Unis Un exemple récent est celui de la Colombie, où lors de l’examen des hashtags # UribeTieneLaRazón et #YoApoyoalESMAD sur Twitter, vous voyez des photos et des vidéos de divers groupes de K-pop – tels que BTS et Blackpink. au lieu de montrer les messages de l’ancien sénateur et ancien président colombien Álvaro Uribe contre les manifestations ou le contenu en faveur de la brigade mobile anti-émeute colombienne (Esmad).

Cependant, alors que beaucoup de ces actions sur les réseaux sociaux sont attribuées à l’ARMÉE de BTS, l’ARMÉE ne revendique pas le succès. “Nous pensons que nous ne représentons ni ne sommes le visage des milliers de personnes qui participent actuellement activement aux différentes activités numériques, concernant HT, qui sont menées dans le pays”, a déclaré ARMY Bogotá à CNN en Español. “Notre travail sur le chômage est purement informatif.”

L’époque donne naissance à un cœur

Il n’en peut plus, il meurt de douleur

Et tu dois courir

Eh bien, l’avenir tombe Je dois quitter la maison et le canapé

La mère vit jusqu’à ce que le soleil meure

Et tu dois brûler le ciel

Si nécessaire, pour vivre # FuerzaCOLOMBIA 🇨🇴💜✊ pic.twitter.com/X05RFUjgwl – ᴮᴱ BTS ARMY Bogotá ⟭⟬ 🧈 (@ARMYBogotaCol) 4 mai 2021

Avec des informations d’Alicia Lee de CNN