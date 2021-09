Déception de Saras : “On a offert un titre en cadeau”

in

12/09/2021 à 22h15 CEST

La nuit sera longue et dure dans l’expédition du Barça après avoir gaspillé un revenu de 19 points au milieu du troisième quart-temps et finir par tomber en finale de la Supercoupe pour la deuxième année consécutive contre le Real Madrid 83-88.

Petit ami des excuses, Sarunas Jasikevicius a été très critique envers ses joueurs en raison de ce qui s’est passé dans la dernière ligne droite du troisième quart-temps et surtout dans les 10 dernières minutes malheureuses au cours desquelles une solution tactique différente a également été manquée sur le banc pour cette raison de répartir la responsabilité des défaites.

“Nous devrions être tellement plus matures. Lorsque vous l’avez à portée, vous ne pouvez pas vous détendre ou arrêter de jouer, en suivant les règles. Nous n’avons à aucun moment pu avoir une bonne quatrième en défense”, s’est plaint le Lituanien.

“Nous ne sommes pas une équipe qui veut tuer des matchs, nous ne sommes pas une équipe ‘killer’ et cette pré-saison, nous avons déjà perdu deux finales très douloureuses comme celle-ci. J’ai l’impression que nous avons donné quelque chose. Nous n’avons pas suivi nos règles et c’est l’une des plus grandes déceptions depuis que je suis ici », a poursuivi Saras.

“Le pire sentiment que j’ai, c’est que nous sommes une équipe qui veut juste en faire assez pour gagner et rentrer à la maison. Vous pouvez perdre une période pour ne pas avoir fait de triples de 12 à 16, mais nous l’avons perdue de 12 à 26 et c’est parce que notre défense n’a pas été bonne », a-t-il déclaré.

Jasikevicius n’a pas non plus trouvé de solutions à la fin

| FCB

Il était si triste qu’il avait du mal à trouver un moyen de définir ses sentiments. “Il est très clair que cela doit être une leçon, mais ce sont de très petits mots. Ce qui fait le plus mal, c’est que nous avons donné un titre. C’est une grosse déception“, a souligné Jasikevicius.

Contrairement à ce qui a été vécu sur l’autre banc quand les choses n’allaient pas, l’entraîneur du Barça n’a pas voulu se cacher derrière l’arbitrage autant qu’ils ont “avalé” la faute sur “Rambo” Davies qui aurait pu forcer la prolongation s’il avait marqué les trois lancers francs.

“En général, je pense que l’arbitrage n’a pas influencé. Il faut toujours se regarder dans le miroir. Nous avons déjà eu ces choses l’année dernière et nous devons repartir de zéro, commencer à tuer des matchs. Nous devons encore souffrir pour être une équipe sérieuse. Les champions sont des ‘killers’ et nous n’avons pas tué le jeu. Au final, n’importe qui pouvait gagner”, a-t-il expliqué.

Dès la fin du match, Saras était l’image la plus vive du négativisme après avoir perdu le deuxième titre consécutif et positif “J’ai vu zéro, ne mentez pas. Nous avons donné un titre à notre plus grand rival. Qu’est-ce qu’on peut en retirer de positif ? Zéro, ces choses ne peuvent pas être faites.”