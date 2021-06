Déception pour Kroos et l’Allemagne après l’élimination dans la défaite 2-0 contre l’Angleterre

Toni Kroos et l’Allemagne sortent en huitièmes de finale alors qu’ils ont de nouveau fait face à la déception internationale au stade de Wembley. La défaite 2-0 est la première fois que l’Angleterre bat l’Allemagne en compétition depuis 1966.

Ce fut un match difficile car l’infraction de l’Allemagne a été annulée. Timo Werner et Thomas Müller semblaient parfois perdus tandis que Kai Havertz était probablement le meilleur joueur sur le terrain pour l’Allemagne. L’attaque a été un problème pendant tout le tournoi pour l’Allemagne car ils n’ont jamais semblé à l’aise dans la plupart des matchs joués.

L’inefficacité se reflète dans les statistiques alors que l’Allemagne a dominé l’Angleterre de 55% à 45% sans rien à montrer sur la feuille de match. L’Allemagne avait neuf tirs au total, mais seulement trois d’entre eux étaient cadrés.

Kroos et le milieu de terrain allemand ont également été fermés pour la plupart offensivement. Tout le tournoi, Kroos a joué beaucoup plus profondément dans la formation à double pivot que Löw a établie. Cela rend Kroos moins efficace et a montré un manque de créativité en essayant de créer des contre-attaques et de bons jeux de passes. Les ailiers allemands, Joshua Kimmich et Robin Gosens, ont également été arrêtés par le milieu de terrain défensif anglais.

L’élan a vraiment changé une fois que Jack Grealish a été remplacé par Bukayo Saka à la 70e minute. Il a été spectaculaire dans son apparition de remplacement pour l’Angleterre; un geste très sage de Gareth Southgate. Raheem Sterling a marqué cinq minutes plus tard tandis que Harry Kane a scellé la victoire à la 86e minute.

Ce match marque également la fin du mandat de 15 ans de Jogi Löw à la tête du football allemand, car il sera remplacé par l’ancien manager du Bayern Munich Hansi Flick. Il est clair que la tactique de Löw et les choix de sélection d’équipe sont un peu dépassés et c’est une raison claire pour laquelle l’Allemagne a connu des difficultés depuis la victoire de la Coupe du monde en 2014.

Maintenant, l’équipe allemande et Kroos se reposeront cet été alors qu’ils se préparent pour les saisons nationales dans quelques mois. L’Allemagne cherchera également une bouffée d’air frais alors que Flick reprendra l’équipe nationale à l’avenir.

L’Angleterre se qualifie pour les quarts de finale où elle affrontera samedi le vainqueur de l’épreuve Suède-Ukraine au Stadio Olimpico de Rome.