Décès d’Abel Rocha, voix de Shen Long dans Dragon Ball – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Le monde du doublage est en deuil. L’acteur et chanteur mexicain Abel Rocha, surtout connu pour avoir interprété le légendaire dragon Shen Long dans la franchise Dragon Ball, est décédé ce vendredi 26 novembre à l’âge de 96 ans.

La nouvelle a été rapportée ce matin par divers comptes et sites spécialisés dans le doublage latino-américain et, plus tard, corroborée par des personnalités médiatiques comme le réalisateur et acteur de doublage Eduardo Garza.

On était devant mon cher Abelito, la seule et unique voix de Shenlong dans DBZ. Tu reposes en paix maintenant, mon ami. Merci pour ta gentillesse, tes beaux mots toujours, ta gentillesse, ton sourire, tu vas me manquer. Repose en paix Abel Rocha. Mes sincères condoléances à sa sœur Gloria. pic.twitter.com/nVU68H8ZEN

– Lalo Garza (@LaloGarx) 26 novembre 2021

Abel Rocha et le monde du doublage

Né le 25 juillet 1925, Abel Rocha Contreras a commencé sa carrière de doublage à l’âge de 58 ans, avec le soutien de sa sœur, comédienne et réalisatrice chevronnée Gloria Rocha « La Madrina ». C’est en 1994 que le studio Intertrack l’a engagé pour exprimer l’un des personnages les plus importants de la mythologie de l’anime à succès Dragon Ball : Shen Long.

Abel a joué le dieu dragon exauçant les vœux tout au long de la série –Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Z Kai, Dragon Ball Super–, des spéciaux et des films qui composent la franchise emblématique créée par Akira Toriyama. De plus, Rocha a joué d’autres personnages de cet univers à l’époque, comme Emma Daioh Sama, Nail ou Dr. Brief.

Au cours de trois décennies d’une carrière prolifique, Abel Rocha a également participé à des titres d’anime tels que Dr. Slump, Slam Dunk, Digimon ou Naruto ; en plus d’avoir une participation constante au doublage de séries et de films.

Voici une petite interview que Lalo Garza a réalisée avec Abel en novembre 2018. Rocha parle de son incursion et de ses expériences au sein de l’industrie du doublage, ainsi que de sa passion pour le chant.

