Décès d’Alberto Ciurana, directeur du contenu de TV Azteca

Le directeur du contenu et de la distribution de Tv Azteca, Alberto Ciurana, est décédé dans l’après-midi de ce mardi 23 mars à l’âge de 60 ans, après avoir souffert de Covid-19.

La nouvelle a été annoncée par Benjamín Salinas via son compte Twitter avec un message dans lequel il a reconnu à Ciurana «un cher collaborateur à qui Azteca doit beaucoup de ce que nous construisons ensemble; dans cette maison, on se souviendra toujours de lui avec affection et gratitude ».

Alberto Ciurana a publié le 10 mars sur son compte Twitter une image avec un message confirmant qu’il était atteint de Coronavirus: «J’ai le regret de vous informer que je suis infecté par Covid-19. J’ai des symptômes légers, mais ils nécessitent des soins médicaux ».

Dans le même message, l’exécutif d’Azteca a partagé que cinq jours avant d’avoir reçu la première dose du vaccin: «Je travaillerai à domicile», a-t-il annoncé.

Le jour où il a signalé sa contagion, le directeur de contenu de Tv Azteca a publié sur son compte Twitter: « Quand je dois mourir, personne ne mourra à ma place, donc à partir de maintenant j’ai décidé de vivre ce que personne ne vivra pour moi « .

Adal Ramones a été l’un des premiers à réagir au départ du créateur, c’est lui qui l’a emmené travailler à TV Azteca. Sur son compte Instagram, le conducteur a mis en ligne une vidéo dans laquelle il a été vu en train de pleurer.

« Ce message s’adresse à la famille de Beto, à tous les amis qu’il s’est fait tout au long de sa vie au niveau professionnel et en tant qu’ami occasionnel. Je dois le remercier pour beaucoup de choses de Televisa et maintenant quand il m’a appelé à Azteca. C’était une personne qui a ouvert les portes de n’importe quelle entreprise où il était. « Nous avons perdu quelqu’un de très important dans l’industrie, mais surtout en tant qu’ami. »

Dans ses réseaux sociaux, Ricardo Salinas Pliego, PDG du Grupo Salinas, a partagé un message en disant au revoir à son collaborateur: «Aujourd’hui, nous regrettons beaucoup la mort sensible de mon ami Alberto Ciurana. Je souhaite à sa famille et à ses amis un prompt rétablissement. Chez Grupo Salinas, nous nous souviendrons toujours de lui comme du grand ami et collaborateur qu’il était. Repose en paix ».

Sur le programme d’information stellaire de Tv Azteca, Hechos, Javier Alatorre a partagé la nouvelle avec le public. Il a déclaré qu’Alberto Ciurana était «un homme de télévision qui, depuis qu’il est venu travailler avec nous, est devenu une source d’inspiration, de dévouement. Il a eu une longue et fructueuse carrière ».

Alberto Ciurana a été vice-président de la programmation pour Televisa pendant 15 ans, une entreprise pour laquelle il a travaillé pendant 34 ans, depuis l’âge de 18 ans. Il faisait partie de l’équipe de production de Siempre en domingo.

Il a fait la promotion des productions de séries faites au Mexique comme El pantera, ainsi que des adaptations de succès étrangers, dont l’émission de téléréalité Big Brother et les séries Mujeres Asesinas et Los simuladores. Il était également vice-président du réseau ICN, aujourd’hui Univisión. Avec des informations de Rosalinda Palomeque et Rosario Reyes