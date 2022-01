Décès d’Antoni Dalmau, ancien président du Conseil provincial de Barcelone et ancien député du PSC

01/05/2022

L’ancien président du Conseil provincial de Barcelone et militant historique du PSC Antoni Dalmau Il est décédé ce mercredi à l’âge de 70 ans des suites d’un accident à son domicile. Il a présidé l’institution provinciale entre 1982 et 1987 et a été député socialiste au Parlement de 1988 à 1999, étant vice-président de la Chambre pendant deux législatures.

Né à Igualada en 1951, ville dont il était maire, il était l’une des figures les plus catalanistes du PSC et a cassé la carte en 2013 en raison de désaccords avec la ligne du parti concernant le processus d’indépendance. En plus d’être écrivain, il a également été président de la Fondation Teatre Lliure et professeur à la Faculté des sciences de la communication de l’Université Ramon Llull.

Dalmau a pratiqué la politique loin du bruit et de la confrontation et a toujours montré un intérêt particulier à donner à ses discours un ton de profondeur culturelle et intellectuelle. Sans surprise, il était un écrivain de renom, un expert en cathares et la guerre civile espagnole. Pour cette raison, sa tendance au Parlement a toujours été de guider les questions liées à la culture et à l’histoire. Il jouissait de sympathies au-delà de sa latitude idéologique et pratiquait son style tranquille en collaborant avec de nombreux médias.

Après s’être éloigné du PSC, Dalmau s’est rapproché ces dernières années de l’orbite de l’ERC. Aux élections municipales de 2019, il a fermé la liste républicaine à Igualada. Le président de la Generalitat, Père Aragonès, a exprimé ses condoléances à sa famille et à ses amis sur Twitter, saluant l’homme politique comme « un grand homme aux convictions fermes et fidèle à l’engagement en faveur du progrès social et de la Catalogne ».

Certains dirigeants actuels du CPS, comme son premier secrétaire, Salvador Illa, ou le président du Conseil provincial de Barcelone, Núria Marin, se sont également joints à l’éloge de Dalmau, soulignant dans ce cas sa contribution au municipalisme et à la culture.

Dalmau a commencé sa carrière politique pendant la transition et a été conseiller municipal dans sa ville natale à deux périodes différentes, 1979-1983 et 1987-1991, au cours desquelles il a été maire de la mairie de Barcelone. En 1979, il a également été élu député provincial et sous sa présidence de la députation le réforme administrative De cette institution, le Palau de la Generalitat a été cédé au gouvernement autonome (après près de 150 ans d’être le siège de la députation) et un nouveau siège a été construit dans le Immeuble Can Serra, entre autres.

Pendant son mandat également, le « pacte institutionnel » entre PSC et CiU, les deux seules forces présentes dans les quatre conseils catalans, ce qui a permis un gouvernement stable et une coordination entre la Generalitat et les conseils pour le processus de transfert de compétences. Une dynamique qui a commencé avec le transfert de Laboratoires d’Assaig et Enquêtes, le corps de Mossos d’Esquadra, la Institut Cartographique et casernes de pompiers, en plus de la restitution des Bibliothèque de Catalogne à l’Institut d’Estudis Catalans.

Ecrivain, Dalmau est l’auteur d’une vingtaine de romans et essais de divulgation historique, beaucoup d’entre eux dédiés aux cathares. Destacan títulos como ‘Capsa de records’, ‘Naufragis quotidians’, ‘L’amor de lluny’, ‘Primavera d’hivern’ y ‘Terra d’oblit’ y ‘El vell camí dels càtars’ (premio Néstor Luján de novela histórica ), entre autres.