Décès de Benjamin Valle, membre fondateur des Viagra Boys

Benjamin Valle, membre fondateur du groupe Viagra Boys, est décédé.

Le groupe, composé de Sebastian Murphy, Oskar Carls, Henrik Höckert, Tor Sjödén et Elias Jungqvist, a partagé une déclaration émouvante confirmant la nouvelle sur Instagram, aux côtés de diverses photos de leur défunt ami.

Il se lit comme suit: «Cela m’apporte une grande tristesse de dire que notre ami bien-aimé et membre fondateur de viagra boys, Benjamin, est décédé.

« Benjamin était aimant et gentil et les doux souvenirs que nous avons ensemble sont innombrables. Je ne peux pas m’empêcher de pleurer en regardant des photos de toi mais aussi de rire parce que tu étais l’une des personnes les plus drôles et les plus loufoques que j’ai eu le plaisir de connaître.

« Benjamin ou « benis » comme nous le connaissions, a semé le rire et le bonheur partout où il est allé et je chérirai les souvenirs que nous avons de nos tournées dans le monde ensemble. Benjamin, nous t’aimons de tout notre cœur et Viagra Boys n’aurait été rien sans toi.

‘Cette planète vient de perdre l’une des bonnes. J’espère que vous êtes quelque part dans l’espace en train de raconter de mauvaises blagues à un extraterrestre. Bonne nuit mon gentil garçon.

‘Je vous aimerai pour toujours. Levez vos verres pour benis. c’est ce qu’il aurait voulu. ❤️❤️❤️❤️💔’.

Les fans ont le cœur brisé, avec un commentaire: « Alors désolé les garçons. Envoi de tout notre amour x’.

Un autre a ajouté: «Ses riffs jouent encore et encore dans ma tête. Votre groupe a changé ma perspective des musiciens et des capacités. C’est vraiment déchirant.

Un autre a dit: « Donc désolé. Repose en paix.’

Le groupe suédois s’est formé en 2015, avec des membres provenant de différents groupes.

Ils ont sorti leur premier album, Street Worms, en 2018. En 2019, ils ont remporté le prix de l’album de l’année de l’Independent Music Companies Association (IMPALA).



