Décès de Bob Saget, 65 ans : comment l’acteur de « Full House » est-il mort ?

. Bob Saget, 65 ans, meurt : comment l’acteur de « Full House » est-il mort ?

L’acteur Bob Saget est décédé à l’âge de 65 ans, ont confirmé des responsables à Orlando, en Floride. La cause du décès de la star de « Full House » n’est pas claire, mais les autorités n’ont trouvé aucun « signe » de consommation de drogue ou de meurtre.

« Plus tôt dans la journée, des agents ont été appelés au Ritz-Carlton Orlando, à Grande Lakes, pour un appel concernant un homme inconscient dans une chambre d’hôtel. L’homme a été identifié comme étant Robert Saget et déclaré mort sur les lieux. Les détectives n’ont trouvé aucun signe de meurtre ou de consommation de drogue dans cette affaire #BobSaget », a tweeté le département du shérif du comté d’Orange le 9 janvier 2022.

Plus tôt dans la journée, des députés ont été appelés au Ritz-Carlton Orlando, à Grande Lakes, pour un appel concernant un homme inconscient dans une chambre d’hôtel. L’homme a été identifié comme étant Robert Saget et déclaré décédé sur place. Les détectives n’ont trouvé aucun signe d’acte criminel ou de consommation de drogue dans cette affaire. #BobSaget pic.twitter.com/aB1UKiOlmi – Bureau du shérif du comté d’Orange (@OrangeCoSheriff) 10 janvier 2022

Le site de divertissement TMZ a rapporté la tragique nouvelle le 9 janvier 2022. News4Jax, un média de Floride, a également confirmé par le biais de « plusieurs sources » que Saget était décédé dans un hôtel de Floride.

« Plusieurs sources » ont déclaré à TMZ que l’acteur, qui jouait Danny Tanner dans « Full House », est décédé le dimanche 9 janvier 2022 à l’hôtel Ritz-Carlton d’Orlando, en Floride.

L’acteur bien-aimé, connu sous le nom de « America’s Dad », a parlé à une chaîne de télévision de Floride de son émission de comédie quelques jours avant sa mort et semblait de bonne humeur. Vous pouvez regarder la vidéo de cette apparition plus bas dans cet article. Vous pouvez également écouter l’audio du scanner obtenu par notre site partenaire Heavy.com plus loin dans cet article. L’audio indique qu’un agent de sécurité a découvert Saget dans sa chambre.

En plus de son rôle dans « Full House », Saget était probablement mieux connu pour sa suite Netflix, « Fuller House », et pour avoir présenté les vidéos personnelles les plus drôles d’Amérique, une place qu’il a occupée de 1989 à 1997.

Ce qu’il faut savoir :

L’audio indique que Saget a été retrouvé essoufflé par un agent de sécurité

Le service d’incendie du comté d’Orange a été envoyé à 16 h 08 pour une urgence médicale au 4012 Central Florida Parkway à Orlando, l’hôtel Ritz Carlton, selon les dossiers d’incident obtenus par Heavy.

Voici l’audio du scanner. La partie Saget commence à environ 15 minutes et 30 secondes dans le fichier.

Selon les transmissions radio d’urgence obtenues par Heavy, les pompiers et les SMU ont répondu à la chambre 962 du Ritz-Carlton pour un patient de sexe masculin. Le répartiteur a déclaré que la personne qui a appelé le 911 a déclaré qu’il était « évident qu’il était mort ». L’appelant a déclaré qu’un « agent de sécurité a trouvé un invité qui ne respirait pas ou avait un pouls ».

Saget a été déclaré mort dans la chambre d’hôtel, selon des informations

TMZ correspond à l’audio du scanner. Selon TMZ, les autorités ont répondu à la chambre d’hôtel de Saget, mais l’y ont déclaré mort.

«Le service du shérif et les pompiers sont intervenus à l’hôtel vers 16 h HE… après que la sécurité de l’hôtel a trouvé Bob dans sa chambre. On nous a dit qu’il avait été déclaré mort sur les lieux, mais les circonstances de sa mort ne sont toujours pas claires », a rapporté TMZ.

Saget avait parlé à une émission de télévision quelques jours avant sa mort et était en Floride pour une émission de comédie.

Jouer

Bob Saget venant à la salle de concert Ponte VedraVous le connaissez peut-être sous le nom de Danny Tanner dans Full House, mais c’est aussi un comédien et podcasteur populaire.2022-01-05T13: 38: 18Z

Selon News4Jax, le lundi précédant sa mort, Saget a parlé aux stations du Morning Show parce qu’il devait jouer une comédie au Ponte Vedra Hall à Jacksonville. Floride.

La chaîne de télévision a rapporté que Saget « semblait être de bonne humeur et en bonne santé » lorsqu’il s’est entretenu avec l’animateur de News4JAX Bruce Hamilton, qui a fréquenté la même université.

Le couple a plaisanté sur leur séjour à l’université à Philadelphie et a rappelé les sandwichs de Philadelphie.

« Je pars demain pour être là-bas… Je vais à Orlando et ensuite je vais directement à Jacksonville », a-t-il déclaré. « … J’ai passé de bons moments en Floride, et j’y retourne. »

Hamilton a déclaré… « C’est vraiment le résultat de COVID parce que vous avez surmonté toute la colère et la négativité ces jours-ci. »

J `ai fini. J’ai fini et j’ai 65 ans aussi », a déclaré Saget.

Il a dit: « J’aime vraiment faire du stand-up en ce moment plus que jamais. » Il a dit qu’il ne parlait pas de politique ou de religion ; Je voulais juste faire rire les gens.

« Je veux juste que les gens s’amusent », a déclaré Saget, ajoutant qu’il se préparait à faire une nouvelle spéciale.