Décès de Bob Saget, célèbre acteur de Full House – El Sol de México

Il y a quelques minutes, le décès de Bob Saget a été signalé, pour des raisons inconnues jusqu’à présent. Son corps a été retrouvé par la police vers 16h00 à l’hôtel Ritz-Carlton d’Orlando, en Floride.

Selon le portail TMZ, l’acteur de 65 ans était également en tournée aux États-Unis, et hier soir, il a quand même réussi à se produire au Ponte Vedra Concert Hall de Jacksonville. Sa dernière publication dans les réseaux était même venue du lieu où il se trouvait, remerciant tout le public venu le voir.

Saget était largement connu à la télévision américaine, a commencé sa carrière en 1987 dans une émission intitulée « The Morning Program », mais celle-ci a été annulée au bout de quelques semaines. Quelques jours plus tard, il a reçu une invitation à rejoindre le casting de « Full house », la série qui l’a rendu célèbre, et dans laquelle il a joué pendant 8 ans avec le rôle de Danny Tanner.

Saget a également participé à d’autres productions telles que « Entourage », « How I Met Your Mother », où il a servi de narrateur; « Raising Dad », « Farce of the Penguins » et « Surviving Suburbia ». En 2016, il a rejoint le reboot » Fuller House » « qui a duré quatre saisons.