Décès de Bob Saget, des sources d’enquête voient des signes de crise cardiaque ou d’AVC

Bob SagetLa cause du décès peut ne pas être déterminée avant des semaines, mais les forces de l’ordre qui travaillent sur l’affaire voient des signes indiquant une urgence médicale soudaine – en particulier une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral … TMZ a appris.

Des sources policières ont déclaré à TMZ … les autorités impliquées dans l’enquête disent que la position dans laquelle le corps de Bob a été retrouvé et le manque de preuves soutenant la consommation de drogue ou un acte criminel sont les principales raisons pour lesquelles elles soupçonnent une crise cardiaque.

TMZ a cassé l’histoire … Bob a été trouvé dans sa chambre d’hôtel Ritz-Carlton Orlando par la sécurité. Les flics disent que le comédien était allongé face vers le haut sur le lit, avec son bras gauche sur sa poitrine, et son bras droit allongé à côté de lui. On nous dit que la main sur la poitrine pourrait indiquer une crise cardiaque.

Nos sources disent que les autorités explorent la révélation de Bob la semaine dernière selon laquelle il aurait a récemment lutté contre COVID-19. Le développement de caillots sanguins a été signalé comme une complication possible du virus.

Bien sûr, on nous dit qu’une cause finale ne peut pas être déterminée tant que le médecin légiste n’a pas obtenu les résultats toxicologiques de Bob. Le bureau d’Orange Co. ME dit que cela pourrait prendre 10 à 12 semaines.

Saget a présenté un stand-up à Jacksonville samedi soir avant de faire le trajet de 2 heures jusqu’à Orlando.

Les enquêteurs disent qu’il est entré dans sa chambre d’hôtel à 2h17 du matin – et lorsque son corps a été découvert dans la chambre à 16h00, toutes les lumières étaient éteintes sans aucune indication de perturbation ou de problème dans la nuit.