Décès de Carlos Trullols, exportateur du Barça Hockey

04/12/2021 à 11:08 CEST

Carlos Trullols (Barcelone, 1948), l’un des meilleurs gardiens de but de roller hockey de toute histoire, il est décédé ce lundi à Barcelone, comme annoncé par le club du Barça sur ses réseaux sociaux.

Trullols, 72 ans, a joué pour le club du Barça entre 1977 et 1983. Avant, il avait joué pour Vendrell, l’Espanyol, Cerdanyola et Vilanova. Avec le Barça, il a défendu l’objectif des Catalans de remporter six Coupes d’Europe et cinq Ligues, avec un record qui comprend un total de dix-neuf titres.

Avec l’équipe espagnole, il a défendu son but 193 fois. Il a remporté quatre Coupes du monde et quatre Européens. Il a joué pendant dix-huit saisons et a reçu la médaille d’or du mérite sportif en 1984.

Plus tard, il a dirigé l’équipe espagnole et a obtenu la Coupe du monde en 1989. Il a également été vice-président de la Fédération espagnole de patinage en 1996

Tel a été le message publié:

“Le FC Barcelone présente ses plus sincères condoléances pour la mort de Carlos Trullols, gardien du Barça entre 1977 et 1983. Repose en paix.”