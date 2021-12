Décès de célébrités célèbres en 2021, des légendes de la télévision aux musiciens

L’année 2020 nous a vu perdre certaines de nos célébrités les plus appréciées, de Chadwick Boseman à Alex Trebek.

Alors que 2021 tire à sa fin, revenons sur certaines des légendes que nous avons perdues cette année dans les domaines de la télévision, du cinéma et de la musique.

Les favoris de la télévision et du cinéma

Jason Hitch

La star du fiancé de 90 jours, Jason Hitch, a malheureusement perdu la vie en décembre en raison d’une bataille en cours contre Covid-19.

La star de télé-réalité n’avait que 45 ans et n’avait pas été vacciné contre le Covid et il est décédé en unité de soins intensifs avec sa famille lui tenant la main pour ses derniers instants.

Marc Howard

Le capitaine Mark Howard, le premier capitaine du phénomène Bravo, Under Deck, est décédé cette année à l’âge de 65 ans.

La cause de sa mort n’a pas été annoncée ou rendue claire au public, mais Bravo a fait une annonce après sa mort : « Nos pensées et nos plus sincères condoléances vont à la famille et aux amis du respecté capitaine Mark Howard. »

Willie Garson

Mieux connu pour son rôle emblématique dans Sex and The City, l’acteur Willie Garson est décédé à l’âge de 57 ans.

En dépit d’être un acteur incroyablement réussi, Garden a déclaré que son travail préféré dans la vie était d’être papa. Garson ne tarit pas d’éloges sur son « fils spécial » qu’il a adopté en 2009.

Michael K. Williams

L’acteur de Wire, Micheal K. Williams, a été retrouvé mort dans son appartement de Brooklyn plus tôt cette année à l’âge de 54 ans.

La police l’a découvert à table avec ce qui semblait être de l’héroïne à côté de lui. On dit qu’il a pris une overdose. L’acteur a été déclaré mort par les autorités à 14h12

Robert Downey Sénior

Cinéaste et acteur légendaire, Robert Downey Senior est décédé plus tôt cette année à l’âge de 85 ans.

Les causes de sa mort étaient naturelles et la famille dit qu’il est mort paisiblement dans son sommeil.

Son fils, Downey Jr, a qualifié son père de « vrai franc-tireur » qui est resté « remarquablement optimiste » dans son hommage.

Autres légendes de la télévision et du cinéma que nous avons perdues cette année

Gregg Leakes – 66 ans – Cancer Charlie Robinson – 75 ans – Arrêt cardiaque Chick Vennera – 74 ans – Cancer Suzanna Douglas – 64 ans – Cancer William Smith – 88 ans – Natural Causes Richard Donner – 91 ans – Natural Causes Daniel Michelson – 23 ans – Inconnu Stuart Damon – 84 ans – Insuffisance rénale Clarence Williams III – 81 ans – Cancer du côlon Ray MacDonnell – 93 ans – Causes naturelles

Les musiciens que nous avons perdus en 2021

jeune dauphin

Le rappeur en devenir, Young Dolph, a été tragiquement abattu cette année alors qu’il se rendait dans un magasin.

L’homme de 36 ans serait sur le point d’acheter des biscuits lorsque quelqu’un est arrivé en voiture et l’a mortellement abattu.

Sarah Harding

Sarah Harding, ancienne chanteuse et favorite du groupe de filles Girls Aloud, est décédée en septembre après une bataille d’un an contre le cancer du sein.

Sa mère a annoncé la nouvelle à ses fans via son Instagram après son décès.

Charlie Watts

Le batteur des Rolling Stones, Charlie Watts, 80 ans, est décédé en août après une carrière musicale très réussie.

Watts est décédé de vieillesse, mais avait mentionné précédemment dans l’année qu’il avait subi une procédure médicale «non spécifiée» mais réussie.

Biz Markie

Le rappeur new-yorkais et auteur du single « Just a friend », Biz Markie est décédé en juillet après avoir lutté contre des complications de santé induites par son diabète.

L’artiste est décédé dans un hôpital de Baltimore avec sa femme à ses côtés. Il avait 57 ans.

D’autres musiciens que nous avons perdus cette année

Mamitama ‘Swavy’ Miller – 19 ans – Shot Johnny Solinger – 55 ans – Insuffisance hépatique GiftOfGab – 50 ans – Insuffisance rénale BJ Thomas – 78 ans – Cancer du poumon Samuel E. Wright – 74 ans – Natural Causes Lloyd Price – 88 ans – Diabète Complications

