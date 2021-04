Décès de Charles Geschke, co-fondateur d’Adobe PDF

19/04/2021 à 10h17 CEST

Charles Geschke, cofondateur de la société de logiciels Adobe qui a contribué au développement du format de document portable, ou PDF, est décédé à l’âge de 81 ans. Geschke a créé Adobe en 1982, donnant au monde le logiciel PDF omniprésent, parmi de nombreuses autres innovations audiovisuelles.

A fait la une des journaux 10 ans plus tard quand il a été kidnappé sous la menace d’une arme et détenu pour une rançon avant d’être libéré indemne après une épreuve de quatre jours. Geschke est décédé vendredi en Californie. Le PDG d’Adobe, Shantanu Narayen, a déclaré que Geschke, largement connu sous le nom de Chuck, “a déclenché la révolution de la publication assistée par ordinateur”.

“C’est une grande perte pour l’ensemble de la communauté Adobe et de l’industrie technologique., pour qui il a été un guide et un héros pendant des décennies “, a-t-il écrit dans un e-mail aux employés de l’entreprise.” En tant que co-fondateurs d’Adobe, Chuck et John Warnock ont ​​développé un logiciel révolutionnaire qui a révolutionné la façon dont les gens créent. et ils communiquent , “il a dit.