Décès de Charles Grodin, star des célèbres films “Beethoven” – El Sol de México

L’acteur Charles Grodin, qui s’est démarqué dans des comédies comme “The Heartbreak Kid” et les premiers opus de la saga sur le chien “Beethoven”, est décédé mardi à l’âge de 86 ans à son domicile dans le Connecticut.

Sa famille a confirmé le décès aux médias, qui ont rappelé que l’interprète travaillait non seulement sur grand écran, mais aussi dans des émissions de Broadway telles que “Same Time, Next Year”, en plus de collaborer à des programmes de radio et de télévision.

Grodin s’est taillé une place à Hollywood grâce à ses rôles de père de famille urbain frustré, comme celui qui a marqué son premier grand succès au box-office en 1972, “The Heartbreak Kid”, pour lequel il a été nominé pour un Golden Globe du meilleur acteur de comédie.

L’acteur a ensuite travaillé dans des blockbusters comme “King Kong” (1976) et dans des films avec des stars comme Warren Beatty dans “Heaven Can Wait” (1978) et Robert De Niro dans “Midnight Run” (1988). il a remporté le prix du meilleur protagoniste à la Valladolid International Film Week.

Déjà dans les années 1990, l’acteur a joué dans “Dave”, avec lequel il a remporté un American Comedy Award, et les deux premiers opus de la saga cinématographique “Beethoven” (1992).

Grodin a joué le père strict de la famille qui a d’abord refusé de s’occuper d’un chien, Beethoven, qui a conquis le public et rapporté plus de 147 millions de dollars au box-office.

L’acteur faisait à nouveau partie du casting du deuxième opus de la franchise, sorti en 1993, bien qu’il en ait quitté pour démarrer une étape en tant que contributeur régulier à des programmes télévisés.

Né en Pennsylvanie, Grodin a étudié le théâtre à Miami et a déménagé à New York, où il a travaillé dans le théâtre jusqu’à ce qu’il fasse son saut à Hollywood.