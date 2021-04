Décès de Chepina Peralta, promotrice de la gastronomie mexicaine à la télévision

Chepina Peralta, cuisinier mexicain reconnu pour être l’un des pionniers en cuisine transmis par la télé, est décédée ce samedi 3 avril à l’âge de 90 ans.

Le premier à annoncer la malheureuse nouvelle a été le journaliste de divertissement Gil Barrera via leurs réseaux sociaux. Plus tard, le fait a été confirmé par le gendre de Chepina, Jorge Fernandez de Lara, qui a rapporté que le cuisinier est mort de causes naturelles. Il a également indiqué qu’en raison de la pandémie que traverse le pays, les services funéraires seront complètement privés.

Chepina Peralta est décédée.

Pionnier des émissions de cuisine à la télévision mexicaine.

Plus de 7 000 programmes à la télévision et 9 000 autres à la radio.

Emblème de la culture de l’effort et image de l’autonomisation des femmes.

Il avait 90 ans. – Gil BArrera (@GILBArrera) 3 avril 2021

La grande Chepina Peralta dit au revoir aujourd’hui

Lucia Josefina Sánchez Quintanar C’était son prénom, en 1967, elle s’est aventurée comme animatrice de télévision avec une émission de cuisine en Amérique latine; À cette époque, Chepina Peralta atteignait les maisons de 81 millions de personnes.

En plus d’être un précurseur dans les formats de ce type de programmes, la cuisinière est devenue célèbre pour sa sympathie et la façon dont elle s’est comportée devant les caméras, car de nombreux fans de télévision ont fait valoir que la façon dont elle expliquait ses recettes était divertissante et bien sûr. , très compréhensible.

Entre les cuisinières, les casseroles et toutes sortes d’articles de cuisine, ainsi que les caméras de télévision, les lumières et des millions de téléspectateurs, la grande Chepina a expliqué ses ragoûts et partagé ses connaissances en nutrition, car pour sa saine alimentation faisait partie de sa vie.

Le cuisinier avait naturellement le goût de la cuisine, suivait des cours avec différents chefs et apprenait la nutrition. Ses programmes ont été diffusés sur Imevisión, Channel 13, Utilísima; par radio sur 9000 radio XEW, réseau radio et Radio Formula. En outre, elle a contribué d’innombrables fois avec des articles de cuisine dans divers médias et est l’auteur d’environ 13 livres.

Le Mexique est en deuil

Après la malheureuse nouvelle qui a submergé ce samedi, les réseaux sociaux n’ont pas attendu et des journalistes, artistes, utilisateurs et même institutions ont déploré la mort du Mexicain.



Avec des informations de Dressing.