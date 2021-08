Décès de chien : congé de travail pour tous les propriétaires d’animaux lorsque le chien meurt ? | Royaume-Uni | Nouvelles

Les experts du bien-être des animaux de compagnie, Itch, ont été inspirés pour faire avancer la politique suite à la forte augmentation des adoptions d’animaux de compagnie pendant le verrouillage. Les adoptions de chiens à travers le Royaume-Uni ont augmenté de 14,7% en 2020, Watford étant classé comme l’emplacement numéro un avec le plus d’intérêt à adopter un animal de compagnie en juillet 2021.

La politique encourage les employeurs à accorder des congés payés aux employés si un animal de compagnie meurt, avec près des trois quarts (74 pour cent) des Britanniques convenant que leur ami à quatre pattes est un membre précieux de la famille.

Robin Grey, panéliste de Itch, conseiller, psychothérapeute et auteur de « Coping with Pet Loss », déclare : « En tant qu’humains, notre expérience de la perte peut être profonde et nous toucher d’une manière à laquelle nous ne nous attendions pas. Nous pouvons avoir besoin de temps pour pleurer et, dans certains cas, nous pouvons avoir l’impression que nous ne nous en remettrons jamais.

« Pour beaucoup d’entre nous, nos animaux de compagnie sont un membre précieux de la famille et, par conséquent, la mort de l’un d’entre eux peut sembler être l’une des pertes les plus difficiles.

“Il y a cependant de l’espoir. En nous examinant nous-mêmes et notre propre chagrin, il est possible de voir que cette perte souvent imprévisible peut nous rapprocher d’autres personnes qui ont partagé la même expérience.”

Plus de la moitié (58%) des propriétaires d’animaux pensent que la mort d’un animal est aussi difficile à gérer que celle d’un être humain, plus d’un sur 10 (13%) a déclaré que son employeur ne manifestait aucune sympathie.

Itch dit que leur campagne est inspirée par les efforts d’Emma McNulty, qui a été licenciée de son travail après avoir été malade lorsque son chien est décédé en 2019.

Cela l’a amenée à demander l’introduction d’un congé de deuil pour animaux de compagnie, Itch ayant désormais pour mission de changer la perception des gens sur la mort d’animaux de compagnie.

À l’heure actuelle, il n’y a aucune obligation légale d’accorder aux gens un congé lorsqu’un animal de compagnie meurt, près des trois quarts des personnes au Royaume-Uni pensent que les employeurs devraient avoir une politique en place.

Près de la moitié ont admis qu’ils n’avaient pas informé leur employeur du décès de leur animal de compagnie, bien que plus de deux sur cinq aient déclaré que leur animal de compagnie comptait autant pour eux que leurs amis et leur famille.

Ceux qui parlent de leur perte à leurs collègues, neuf pour cent se moquaient d’eux ou les intimidaient activement et six pour cent se moquaient même d’eux pendant leur période de besoin.

« Je soutiens de tout cœur l’action entreprise par Itch et je suis heureux de présenter cette politique à mon personnel, car je respecterai toujours les sentiments et les besoins de mes employés lorsqu’ils sont confrontés à une perte et j’encourage les autres entreprises à faire de même. »

Andrew Pinnington, PDG d’Itch, a déclaré : « Chez Itch, nous savons que les animaux de compagnie sont comme la famille de nos employés. Par conséquent, nos avantages incluent un congé de paternité lorsqu’un employé reçoit un nouvel animal de compagnie, un cadeau pour le nouveau membre de la famille, des friandises d’anniversaire pour les animaux de compagnie et même du temps libre pour faire du bénévolat auprès d’organismes de bienfaisance liés aux animaux de compagnie.

“La mort d’un animal de compagnie bien-aimé peut nous affecter d’une manière à laquelle nous ne sommes pas préparés, nous avons donc pris des mesures pour inclure des congés payés dans nos prestations.

“Maintenant, nous encourageons d’autres entreprises à mettre en œuvre des politiques de deuil d’animaux de compagnie sur leur lieu de travail, dans le but de faciliter les conversations sensibles et de garantir que les employés en deuil se sentent aussi à l’aise que possible.”

