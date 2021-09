Décès de Connie Uzzo, confidente de longue date d’Yves Saint Laurent – WWD

Connie Uzzo, confidente de longue date et cadre chez Yves Saint Laurent, est décédée mardi à l’âge de 85 ans.

Elle est décédée à NYU Langone Health en raison d’une urosepsie et d’une infection écrasante, selon son ami de longue date Brian Saltzman, MD

Une célébration de la vie aura lieu à une date ultérieure pour Uzzo, qui a demandé à être incinéré, a-t-il déclaré.

Élevée dans une famille nombreuse à Brooklyn, NY, Uzzo, dont le nom de jeune fille était Arato, est toujours restée fidèle à elle-même malgré sa circulation dans les échelons supérieurs de l’univers du créateur. Pas votre initiée de la mode stéréotypée mince et trop accessoirisée, Uzzo était connue pour son éthique de travail inébranlable, ses manières directes, son humour vif et sa loyauté féroce envers Saint Laurent et Pierre Bergé. À son tour, elle était très aimée par ce duo puissant, tout comme ses amis les plus proches.

Poussée par son affection et son amitié, elle sautait sur le Concorde pour livrer un tableau ou emballer des cadeaux de Noël à ses proches. Son look signature était un mumu Saint Laurent et des sandales Birkenstock, mais Uzzo n’était pas au-dessus de ses chaussures après être entrée dans l’appartement d’un ami.

L’ancienne rédactrice de mode de WWD, Bobbi Queen, a déclaré mardi: “Elle était juste la vraie chose dans un monde plein d’artifices.”

Uzzo a travaillé dans la boutique Madison Avenue de Jacques Tifaud jusqu’à la fermeture de ce magasin. Tifaud l’a ensuite présentée au partenaire commercial de Saint Laurent, Bergé. Elle a déménagé à Manhasset, NY, en tant que jeune mariée et a divorcé plus tard. Elle avait commencé sa carrière dans la mode en travaillant pour Monte-Sano & Pruzan. Après avoir quitté Long Island pour travailler dans la boutique Saint Laurent à New York, elle a occupé un poste de direction dans l’entreprise, aidant à diriger l’entreprise américaine pendant 28 ans.

Cette longévité pourrait être attribuée au fait qu’Uzzo était « farouchement loyale et une grande femme d’affaires qui était la représentante la moins probable d’une maison de couture française que vous puissiez imaginer. Elle n’était pas mince comme un roseau. Elle a conservé ses racines de Brooklyn. M. Bergé a compris à quel point elle était bonne et elle était l’une de ses amies de confiance”, a déclaré l’ancien directeur de la mode de Saks Fifth Avenue, Ellin Saltzman.

Un touche-à-tout et le bras droit de Berge pendant des années, Uzzo était le confident consommé qui connaissait chaque détail de l’entreprise, mais était sans prétention et direct. À différentes étapes, son titre est passé de vice-président d’Yves Saint Laurent Tricot à New York à directeur des licences, entre autres. Uzzo a joué un rôle essentiel dans la division américaine lorsque le designer a dévoilé sa collection russe en 1976 et que le Costume Institute du Metropolitan Museum of Art a organisé une exposition de son travail en 1983.

Après avoir quitté l’entreprise, Uzzo a ensuite été embauché par un autre créateur de style prisé – l’architecte Peter Marino.

Après s’être liée d’amitié avec Uzzo à la fin des années 1970, Josie Natori a déclaré: “Connie était la personne la plus modeste, la plus gentille, authentique et vraiment unique. Elle s’en fichait de qui tu étais. En attendant, elle était l’amie la plus fidèle. Elle était Miss Saint Laurent. Si vous vouliez savoir quoi que ce soit sur YSL ou sur quelqu’un d’autre là-bas, demandez simplement à Connie. Elle était la gauche, la droite, l’avant, l’arrière — elle faisait tout. Elle gardait la marque comme un faucon.

Un autre ami créateur, Ralph Rucci, a rappelé à quel point Uzzo était « le cœur compatissant » offrant à Saint Laurent et Bergé « la dimension de la sensibilité. Elle demandait aux gens une liste de leur vie, de leurs enfants et leur donnait des recettes. Et en même temps, elle était le bouledogue. Personne ne pouvait aller plus loin que la ligne que Bergé lui avait fixée.

Après avoir appris la mort d’Uzzo mardi, Rucci a regardé un clip YouTube des funérailles de Saint Laurent en 2008 à l’église Saint-Roch. Alors que des participants notables comme Bernard Arnault de LVMH, le président français de l’époque Nicolas Sarkozy, son épouse de l’époque Carla Bruni et François Pinault de Kering sont arrivés, « Qui était sur le devant de cet escalier dans sa tunique chinoise et ses pantoufles avec des chaussettes blanches ? Connie. Elle a maintenu cette ligne avec un visage d’une telle dignité que vous n’aviez besoin d’aucune sorte d’atmosphère ou de personnalité superflue. Elle était la sienne. Sa force que Bergé ne trouverait nulle part. Elle était une originale », a déclaré Rucci.

En 2000, Uzzo quitte YSL en tant que directeur du marché américain, après 28 ans de collaboration étroite avec les magasins, les licenciés et les franchises.

Un collègue a déclaré à l’époque : « Elle était les yeux, les oreilles, le nez et l’âme d’YSL dans ce pays.

Mary Ann Wheaton, une amie de longue date et ancienne collègue, a à peu près réitéré ces mots mardi. Elle a déclaré qu’Uzzo était “totalement indescriptible et unique sur un million juste pour que M. Saint Laurent et M. Bergé lui fassent tellement confiance”.

Queen a déclaré: «Peu importe à quel point elle a déménagé à Paris ou à New York, elle a toujours été elle-même. Elle ferait n’importe quoi pour Pierre Bergé. Elle était très impliquée dans les jardins de Saint Laurent à Marrakech. Elle avait aussi un goût fabuleux. Son appartement à Paris a été réalisé par Jacques Grange. C’était ce tout petit loft et c’était merveilleux.

Regarder les gens dans les deux foyers du Beverly Hills Hotel était l’une des pratiques préférées d’Uzzo pour évaluer comment les gens s’habillaient vraiment et ce que Saint Laurent devrait montrer, a déclaré Wheaton. Les deux femmes se sont rencontrées lorsque Wheaton s’est présenté à un entretien d’embauche chez Bidermann Industries pour travailler pour la division masculine de YSL, portant pour 3 000 $ de marchandises de printemps YSL nouvellement achetées “absolument trempées dans la neige”, en raison d’une tempête anormale en avril. “J’étais tellement trop habillée que c’était embarrassant”, a déclaré Wheaton, se rappelant comment un Uzzo aux pieds nus l’a accueillie dans un mumu du créateur.

Contrairement à d’autres maisons de créateurs, Uzzo “était la seule personne qui vendrait – pas donner, pas prêter – la même célébrité deux fois, y compris Jackie Onassis. Elle avait une relation si étroite avec elle et s’occupait de la garde-robe personnelle de Jackie. Nos célébrités ont toujours payé et c’était à cause de Connie », a déclaré Wheaton. «Elle était vraiment la personne la plus importante et la plus importante pour Saint Laurent aux États-Unis. Elle était leur espionne. Elle était leurs yeux et leurs oreilles. Elle n’avait peut-être pas l’air de la personne la plus chic du monde, mais elle savait exactement quoi faire.

Après avoir rencontré Alber Elbaz lors de sa fête de départ en 1996 avant de rejoindre Guy Laroche, Uzzo a ressenti une telle affinité immédiate qu’elle lui a donné les clés de son appartement parisien et lui a dit d’y vivre aussi longtemps qu’il en aurait besoin, a déclaré Saltzman. Des années plus tard, elle a mis Elbaz en contact avec Bergé, qui a embauché le créateur de la ligne de prêt-à-porter de la maison, a-t-il ajouté.

Dans les années 80, grâce à un accord avec RJ Reynolds, Yves Saint Laurent, lui-même fumeur, a obtenu un contrat d’au moins 1 million de dollars par an pour sa cigarette Ritz produite sous licence. Alors que le lancement a été rapporté comme un « énorme succès », Uzzo – toujours le tireur droit – a reconnu comment, « Tout le monde est tellement contre le tabagisme aujourd’hui. C’est un sujet délicat. »

À tel point que certains acheteurs ont écrit des lettres au créateur. «Beaucoup de gens en Amérique sont contre le tabagisme. Nous avons obtenu un peu de saveur, mais nous avons eu plus de critiques, lorsque nous avons nommé notre parfum Opium », a alors déclaré Uzzo.

Tout au long de sa carrière, elle n’a jamais eu de deuxième agenda, a déclaré Rucci. “La seule chose à laquelle elle pensait était d’aider.”

Uzzo laisse dans le deuil un frère, Peter Arato.