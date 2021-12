Décès de Covid au Royal Liverpool Hospital de jeunes sans jabs | Royaume-Uni | Des nouvelles

Le clip montre un membre du personnel médical du Royal Liverpool Hospital pleuré par les scènes « troublantes » de jeunes qui perdent la vie chaque jour avec un coronavirus. Le film a été réalisé par le conseil municipal de Liverpool dans le cadre de la campagne visant à améliorer le taux de vaccination dans la ville, où dans certains quartiers, moins de la moitié des résidents sont doublement vaccinés.

Dans l’ensemble de la ville, environ 30% de la population n’est toujours pas vaccinée.

Le conseil s’est donc rendu à l’hôpital pour produire des images percutantes de personnes luttant pour leur vie quelques jours avant Noël.

« Aucun d’entre eux n’a été vacciné contre le COVID-19 », dit le narrateur.

« Chaque jour, des équipes de médecins et d’infirmières vont au-delà de l’appel du devoir, essayant de soutenir les personnes qui ont été admises à l’hôpital.

« C’est une triste réalité que ceux qui ne sont pas vaccinés ont plus de chances d’être hospitalisés et d’avoir besoin d’un traitement, mettant plus de pression et les personnes qui y travaillent, qui sont déjà épuisées physiquement et mentalement. »

Il y a eu environ 70 nouvelles admissions de Covid au cours de la semaine précédant le 12 décembre dans trois hôpitaux du seul Merseyside, selon Liverpool Echo.

Le nombre de cas de Covid a considérablement augmenté à Liverpool récemment en raison de l’émergence de la nouvelle variante Omicron.

La séquence continue donc avec les mots : « Le message est simple. Faites-vous vacciner » apparaissent à l’écran.

Le Dr Peter Hampshire, directeur des soins intensifs au Royal Liverpool Hospital, près du quartier de Kensington, a déclaré que quatre patients sur cinq en soins intensifs n’étaient pas vaccinés.

Il a déclaré à la vidéaste du conseil Jennifer Bruce: « C’est choquant de voir des jeunes en bonne santé arriver, au début de la trentaine, au début de la quarantaine.

« Parfois, vous voyez des patients qui meurent de covid et ils sont jeunes et vous savez, c’est extrêmement bouleversant pour le personnel de voir cela.

« Quatre sur cinq de nos patients n’ont pas reçu le vaccin. Il est juste de dire que le vaccin, nous le savons, protège les gens contre les maladies graves et la mort.

« Alors peut-être que si ces personnes avaient eu le vaccin, cela ne serait pas arrivé et leurs familles ne seraient pas là où elles sont.

« C’est un médicament sûr, il a été testé et nous savons qu’il fonctionne. Allez chercher le jab, prenez rendez-vous. »

Dans le service où Mme Bruce a été invitée à filmer, chaque patient âgé de 30 à 40 ans n’était pas vacciné.

Elle a écrit : « Alors que j’interviewe quelques médecins et infirmières, je suis dérangée par l’âge des patients du service de soins intensifs de Covid : le plus jeune a 30 ans.

« Non vacciné, sans problème de santé sous-jacent. Cela a été répété dans tous les entretiens, le patient le plus âgé n’ayant que 40 ans.

« Il y a de la tristesse parmi le personnel des soins intensifs – et un sentiment de frustration. Je leur ai posé des questions à ce sujet et tous, encore une fois, disent la même chose: – cela ne devait pas nécessairement être ainsi pour ces patients. »

Boris Johnson a annoncé hier qu’aucune nouvelle restriction ne serait introduite avant le jour de Noël pendant que le cabinet attend plus de données pour savoir si l’augmentation des taux d’infection à Omicron se traduirait par une augmentation significative des hospitalisations.

Les hôpitaux de Londres ont montré des signes d’une forte augmentation des hospitalisations, mais cette tendance n’a pas encore été observée en dehors de la capitale.

Les vaccinations sans rendez-vous sont ouvertes dans la plupart des villes et villages alors que la campagne de vaccination se poursuit.