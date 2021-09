Décès de Covid SOAR – Le verrouillage d’octobre craint alors que les décès au Royaume-Uni augmentent de 25% dans de nouveaux graphiques inquiétants | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Malgré la levée de toutes les restrictions légales en Angleterre, la pandémie est loin d’être terminée. Des rapports ont circulé selon lesquels un verrouillage en octobre pourrait être appliqué, car les ministres sont de plus en plus inquiets du taux de mortalité du Royaume-Uni à cause de Covid.

Le nombre de Britanniques décédés dans les 28 jours suivant un test Covid positif ne montre aucun signe de ralentissement.

Les dernières données fournies par le gouvernement révèlent que les décès ont augmenté de 25,2% au cours des sept derniers jours.

Le nombre de décès enregistrés le 11 septembre seulement était de 156 et il y a eu 983 décès liés à Covid enregistrés au cours des sept derniers jours, soit une hausse de 25,2%.

Au total, 156 888 personnes sont décédées du Covid sur leur acte de décès, soit 134 144 décès dans les 28 jours suivant un test positif.

LIRE LA SUITE: Emma Raducanu Row: Adil Ray d’ITV suscite une énorme réaction

Et selon les derniers chiffres du gouvernement, l’Angleterre a un taux beaucoup plus élevé pour 100 000 habitants pour les décès dans les 28 jours suivant le premier test positif, s’établissant à 208,2.

Le Pays de Galles a enregistré 5 726 décès au total, soit un taux de 180,7, tandis que le taux de l’Écosse est calculé à 150,8 et celui de l’Irlande du Nord est de 129,1.

En décomposant encore plus ces données, vous pouvez voir comment chaque région s’en est sortie :

Nord-Est : 7 210 décès, taux de 269 West Midlands : 15 696 décès, taux de 263,3 Est de l’Angleterre : 15 448 décès, taux de 246,4 East Midlands : 11 976 décès, taux de 246,1 Yorkshire et The Humber : 13 321 décès, taux de 241 Sud-Est : 21 202 décès, taux de 230Londres : 19 738 décès, taux de 219,3 Sud-Ouest : 8 426 décès, taux de 148,9

Comment le Royaume-Uni se compare-t-il à d’autres pays?

Selon les données de Our World in Data, le taux de mortalité au Royaume-Uni est alarmant par rapport à d’autres pays.

Le Royaume-Uni se classe au-dessus de la France, du Canada, de l’Allemagne et même de l’Inde dans son taux de mortalité Covid.

A NE PAS MANQUER :

La nouvelle intervient après que les ministres ont de plus en plus exprimé leurs craintes que le NHS ne soit submergé cet hiver.

Ce verrouillage, surnommé un «coupe-feu», pourrait être mis en œuvre pour lutter contre l’augmentation des taux d’infection, des décès et des hospitalisations alors que le Royaume-Uni se dirige vers la saison de la grippe.

Un scientifique principal du gouvernement a déclaré à iNews que les plans d’un verrouillage en octobre avaient été élaborés.

Mais le ministère de l’Éducation a démenti le rapport disant que ce n’était “pas vrai”.

Dans un tweet, il a déclaré: “Il n’est pas vrai que le gouvernement envisage un verrouillage ou un coupe-feu vers la mi-mandat d’octobre.”

Dans un communiqué, un porte-parole de Downing Street a également soutenu cela.

Ils ont déclaré que le gouvernement ne « prévoyait pas de verrouillage ou de coupe-feu autour de la mi-mandat d’octobre ».

Cependant, le porte-parole n’a pas complètement exclu la possibilité d’un autre verrouillage.

Le porte-parole a ajouté que le gouvernement “conserve des plans d’urgence dans le cadre d’une planification responsable pour une série de scénarios, mais de telles mesures ne seraient réintroduites qu’en dernier recours pour éviter une pression insoutenable sur le NHS”.