Décès de Frankie Welch, créateur de style politique bipartite à 97 ans – WWD

Le propriétaire de la boutique Frankie Welch, qui a aidé les premières dames, les épouses de diplomates et d’autres hobnobbers à s’habiller avec style pendant plus de 40 ans, est décédé à l’âge de 97 ans.

Welch a également acquis une renommée nationale pour ses foulards personnalisés pour un éventail de clients, notamment la Maison Blanche, des détaillants haut de gamme, des entreprises, des universités et des clients spéciaux. De l’Indy 500 au premier avant-poste de McDonald’s à Paris, le créateur a été sollicité par de nombreuses personnes pour créer des foulards imprimés, concevant 4 000 styles au fil des ans. En 1968, Lady Bird Johnson a recruté Welch pour concevoir une écharpe patriotique « Discover America » afin de promouvoir les voyages aux États-Unis. puis le programme de voyage « Discover America » de la première dame, selon la fille de Welch, Peggy Welch Williams.

Un service familial privé a eu lieu plus tôt ce mois-ci. Une exposition des créations et de la vie de Welch est prévue pour janvier sur le campus d’Athènes de l’Université de Géorgie, où elle a suivi des cours de troisième cycle et a ensuite fait don d’une grande partie de ses archives. Welch est décédée le 2 septembre à Westminster-Canterbury of the Blue Ridge, où elle résidait.

Avant de prendre sa retraite à Charlottesville, en Virginie, Welch s’est établie en tant que créatrice de style et détaillant à Alexandria, en Virginie. En 1963, elle a ouvert sa première boutique, Frankie Welch of Alexandria, dans le quartier de la vieille ville de la ville. Situé dans la maison historique Duvall, l’emplacement a également servi de résidence familiale pour ses huit premières années d’activité. Welch, son mari et ses deux filles vivaient à l’étage dans la maison à trois étages, de sorte qu’elle était à proximité en cas de besoin.

En 1967, à la demande de Virginia Rusk, dont le mari Dean était alors secrétaire d’État américain, Welch fut chargé de concevoir « quelque chose de vraiment américain » que la Maison Blanche et le Département d’État pourraient utiliser comme cadeaux. Partiellement cherokee dans son ascendance, Welch a utilisé le syllabaire cherokee de Sequoyah comme un clin d’œil à l’état d’origine de Rusk, la Géorgie, ainsi qu’à son propre héritage. Proposé en versions carrée et rectangulaire, le foulard a subi 40 impressions et de nombreuses modifications de conception. L’écharpe “Cherokee Alphabet” a toujours été son best-seller et les bénéfices initiaux ont été reversés au Indian Education Fund, a déclaré sa fille. Des versions encadrées de l’alphabet cherokee ont été accrochées dans quelques ambassades américaines à l’étranger et une autre fait partie de la collection du Smithsonian, qui possède également l’un des foulards « Forward Together » de Welch.

Après que Welch ait été honorée lors d’un déjeuner à la Maison Blanche pour son écharpe “Discover America” ​​de Lady Bird Johnson, Betty Ford a informé Welch: “Vous devez nous donner le même temps aux républicains”. Welch a ensuite créé une écharpe à fleurs de pavot pour la Convention nationale républicaine en 1968, ainsi qu’une robe, un parasol, un costume de page et d’autres styles.

Lorsque Richard Nixon a démissionné et que Gerald Ford lui a succédé, Welch et son mari faisaient partie du petit groupe à la Maison Blanche qui a regardé Ford prêter serment. Lorsque le Smithsonian National Museum of American History a demandé à Betty Ford de choisir une robe qu’elle avait portée à un dîner d’État à la Maison Blanche, au lieu d’un dîner inaugural pour son First Ladies Hall, elle en a choisi un que Welch avait conçu pour le dîner d’État de 1975 en l’honneur du Shah d’Iran. “Elle a pris soin d’être non partisane”, a déclaré la fille de Welch. “Washington n’était pas partisan comme maintenant.”

L’équipe d’Herbert Humphrey a ensuite demandé à Welch un design exclusif pour la Convention nationale démocrate. Des dizaines d’autres politiciens et leurs épouses ont suivi. Le « Nixon Forward », le « Congressional » et le « National War College » étaient quelques-uns des autres thèmes. Welch a ensuite créé des foulards personnalisés pour IBM, le Princeton Club de New York, Saks Fifth Avenue, Bergdorf Goodman et pour des personnalités telles que Ted Kennedy pour des cadeaux de vacances, des promotions, simplement des ventes, des électeurs ou des campagnes. Le fondateur de McDonald’s Corp., Ray Kroc, a invité Welch à Paris pour l’ouverture de la chaîne de restauration rapide. “Elle a voyagé. Elle était très recherchée. Si une banque voulait qu’elle conçoive un foulard, elle voulait qu’elle vienne le présenter car cela leur donnait de la presse locale et du cachet », a déclaré Williams.

Welch, dont le nom de jeune fille était Barnett, n’avait pas l’intention de faire carrière dans la mode. Née à Rome, en Géorgie, elle a étudié l’habillement et le design à l’Université Furman de Greenville, SC. ​​Après avoir épousé son amour de lycée, William Welch, pendant la Seconde Guerre mondiale, le couple a déménagé à Madison, Wisc., où son mari a fait ses études supérieures.

Après que la famille a déménagé à Alexandrie en 1953, Welch a enseigné la « coordination des vêtements » à l’Université du Maryland, est devenu conférencier invité et a lancé une entreprise de conseil en mode. De nombreuses épouses de membres du Congrès ou de membres de l’administration qui avaient déménagé à Washington, DC, ont commencé à appeler Welch pour obtenir des conseils sur la façon de s’habiller de manière appropriée. Welch a décidé plutôt que de les emmener partout à Washington, à la recherche de vêtements, elle ouvrirait son propre magasin à Alexandrie. Décollant dès le début, le magasin a présenté des marques de créateurs telles que Geoffrey Beene et Jack Lennor Larsen. Vera Maxwell a visité pour un défilé de mode en magasin.

En 1974, Welch s’est diversifiée et a ouvert des magasins à Birmingham, en Alabama, qui était alors la deuxième ville du pays à la croissance la plus rapide. Il y avait aussi des magasins à Atlanta et au centre-ville de DC, mais Alexandria était toujours le magasin principal et ce sont les conceptions d’écharpes de Welch qui lui ont apporté un public national.

Welch a déclaré à WWD en 1974 que sa plus grande mission était de dire aux femmes d’avoir une profession afin qu’elles aient quelque chose qu’elles puissent vraiment faire quand leurs enfants grandiront. « Il y a quelque chose chez une femme qui gagne son propre argent qui lui donne une identité. Le travail communautaire ne vous donne pas cela. Et vous pouvez contribuer autant qu’une femme qui travaille.

Son travail n’a pas interféré avec l’éducation de deux enfants, qui, selon Welch, ont appris à être plus autonomes et encore plus à l’apprécier lorsqu’ils sont ensemble. “En fait, ils me remercient si je prends le petit déjeuner avec eux.”

La retraite n’était pas quelque chose qu’elle avait anticipé, une fois déclaré à WWD : « Je travaillerai toujours. Cela vous garde plus jeune. Cela vous maintient en vie.

Après avoir fermé Frankie Welch of Virginia en 1990, Welch a continué à concevoir des foulards pendant une dizaine d’années. Dans l’ensemble, Williams a déclaré que sa mère voudrait que son héritage consiste à «être une designer américaine, une femme d’affaires américaine, une entrepreneure et combiner vraiment travail et maison. C’était merveilleux de vivre dans la boutique car elle pouvait avoir son commerce et nous habitions aussi à l’étage. Elle aimait être épouse et mère », a déclaré Williams. “Elle est passée de Frankie Welch de Virginie à Frankie Welch d’Amérique avec ses foulards.”

En plus de Williams, Welch laisse dans le deuil une autre fille, Genie Welch Leisure.