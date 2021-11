Décès de Gavan O’Herlihy : la star de Happy Days est décédée à l’âge de 70 ans

Gavan O’Herlihy était connu pour ses rôles méchants (Photo: REX / .)

L’acteur Gavan O’Herlihy, connu pour ses rôles dans Willow et Happy Days, est décédé à l’âge de 70 ans.

Un représentant a confirmé la nouvelle de la mort d’O’Herlihy à Metro.co.uk.

La carrière à l’écran d’O’Herlihy a commencé en 1973, l’acteur étant choisi pour incarner Chuck Cunningham dans Happy Days 1974.

Il a ensuite été remplacé par Randolph Roberts, mais on se souvient encore de son rôle à ce jour.

O’Herlihy, le fils de l’acteur Dan O’Herlihy, a joué dans diverses émissions de télévision tout au long des années 70 et était bien connu pour avoir joué des rôles crapuleux.

En 1983, il a joué Brad dans Superman III, qui mettait en vedette Christopher Reeve en tant que super-héros, en 1983.

La défunte star a joué Chuck Cunningham dans Happy Days (Photo : ABC/Disney)

Quelques années plus tard, l’acteur a endossé le rôle d’Airk Thaughbaer dans Willow, qui mettait en vedette Warwick Davis, et au début des années 90, est apparu dans Twin Peaks.

Après avoir déménagé au Royaume-Uni dans les années 1990, ses autres crédits télévisés comprenaient Coded Hostile, Sharpe, Jonathan Creek et Midsomer Murders.

Il a également joué dans des films comme Death Wish III (Photo : Moviestore/REX/Shutterstock)

Son dernier crédit à l’écran était en 2009, dans le film d’horreur culte The Descent Part 2.

Les fans ont rendu hommage au défunt acteur, avec une seule écriture: « RIP Gavan O’Herlihy, un sacré acteur polyvalent ».

« RIP Gavan O’Herlihy, le frère perdu de Cunningham de Happy Days, et merveilleux acteur dans Superman III, Never Say Never Again et Willow », a déclaré un autre.

Un autre a ajouté : » Triste d’entendre que le grand Gavan O’Herlihy est décédé à l’âge de 70 ans – j’ai apprécié son travail dans Superman 3, Twin Peaks et surtout Airk Thaughbaer dans Willow. DÉCHIRURE.’



