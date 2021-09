Décès de George Malkemus, partenaire de SJP Footwear – WWD

Le cadre bien-aimé de la chaussure George Malkemus, qui a fait de Manolo Blahnik une marque puissante aux États-Unis et s’est ensuite associé à Sarah Jessica Parker sur son label SJP, est décédé après une longue bataille contre le cancer. Il avait 67 ans.

Des représentants de la ferme Arethusa ont révélé la mort de Malkemus vendredi sur les réseaux sociaux. (Le cadre était propriétaire de la ferme avec son partenaire Tony Yurgaitis.)

“C’est avec le cœur lourd que nous vous annonçons que notre bien-aimé George Malkemus est décédé hier soir à son domicile de New York après une longue bataille contre le cancer”, a déclaré Arethusa dans des publications sur Facebook et Instagram. “Notre George était très privé – préférant ne déranger personne avec ses problèmes de santé.”

Pendant trois décennies, Malkemus et Blahnik ont ​​été l’un des duos les plus connus dans le secteur de la chaussure de luxe.

Malkemus a acheté les droits nord-américains et sud-américains du nom du créateur en 1982, après une brève rencontre au cours de laquelle les deux hommes ont parlé de leur amour pour les terriers écossais et de leur propriété. «Aucun de nous n’était gourmand. Nous voulions faire cela à notre rythme et apprendre les ficelles du métier au fur et à mesure. De cette façon, les erreurs que nous ferions seraient de petites erreurs plutôt que de grandes, et c’est la philosophie que nous avons toujours gardée », a déclaré Malkemus en 2009, lorsqu’il a été intronisé au FN Hall of Fame.

Avant de rencontrer Blahnik, le toujours charmant Malkemus pensait qu’il voulait être médecin, mais a rapidement décidé de se consacrer à l’écriture. Il a donc quitté son domicile à San Antonio, au Texas, et a finalement décroché un poste de chef de la copie chez Bergdorf Goodman à New York.

Le jour, il écrivait de la prose sur les chaussures pour le grand magasin. La nuit, Malkemus a visité des lieux de vie nocturne comme le Studio 54, où il s’est lié d’amitié avec les designers Perry Ellis et Calvin Klein – des contacts qui s’avéreront inestimables des années plus tard.

Après s’être associé à Blahnik, le jeune cadre a approché les créateurs de mode et leur a demandé s’ils utiliseraient des chaussures Manolo Blahnik pour leurs collections de défilés. Ils l’ont fait.

« Finalement, c’est devenu presque tous les noms de la Septième Avenue, de Bill Blass à Oscar de la Renta à Carolina Herrera », a déclaré Malkemus.

C’est alors que Neiman Marcus a appelé. Le grand magasin a acheté les deux chaussures conçues par Blahnik pour Calvin Klein, en commandant seulement 30 paires pour son magasin de Beverly Hills et 30 autres pour sa porte de San Francisco.

Sous la direction de Malkemus, les chaussures Manolo Blahnik sont devenues un incontournable pour tous les détaillants américains.

« George est avant tout un commerçant », a déclaré Karen Katz, en 2009, alors qu’elle était présidente et chef de la direction de Neiman Marcus Stores. « Il aborde chaque nouvelle saison avec cette perspective, sachant ce que le client recherche, quels besoins n’ont pas été satisfaits, ce qui a fonctionné les saisons précédentes. Il travaille avec Manolo Blahnik pour concevoir un formidable assortiment de chaussures pour notre client.

En 2013, Malkemus s’est associé à Sarah Jessica Parker pour lancer SJP de Sarah Jessica Parker.

“J’ai rencontré beaucoup de partenaires potentiels intéressants, gentils et adorables, mais la nuit, quand j’étais allongé dans mon lit en pensant à cette opportunité et à ce que cela signifiait pour moi, ces partenariats ne semblaient pas bons pour moi”, a déclaré Parker à la sœur de WWD. publication FN à l’époque. « J’ai réalisé que la seule personne avec qui je voudrais travailler, dans un monde idéal, était George. … Mais j’hésitais parce que je savais à quel point il était obligé », a-t-elle admis. « Je ne le considérais pas comme un gros producteur de chaussures. Il ne dirige pas une entreprise comme beaucoup d’autres hommes et femmes de l’industrie de la chaussure.

Malkemus a travaillé aux côtés de Parker jusqu’à sa mort. Il a mis fin à son partenariat avec Blahnik en 2019.