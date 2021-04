Décès de Giancarlo DiTrapano Obituary, fondateur de Tyrant Books and Magazine – WWD

Giancarlo DiTrapano, écrivain, éditeur indépendant et fondateur de Tyrant Books, est décédé mardi à 47 ans.

Des amis et de nombreux écrivains, ainsi que Fat Possum Records, le partenaire commercial de Tyrant, ont révélé la mort de DiTrapano vendredi après-midi. Aucune cause n’a été révélée, mais un message sur Twitter d’un ami qui a depuis été supprimé a qualifié la mort de «stupide et évitable». Il est décédé à New York, où il a partagé son temps entre sa maison ancestrale d’Italie, mais des services funéraires privés ont lieu en Virginie-Occidentale, où il a grandi.

L’écrivain et poète Rachel Rabbit White s’est souvenu de DiTrapano sur Twitter comme «tellement amusant, chaleureux, généreux».

«Il a consacré sa vie à la littérature – élevant toute une génération d’écrivains rejetés par l’édition traditionnelle», a-t-elle ajouté. «Il était intrépide dans la façon dont il poussait pour les écrivains marginaux et maintenant il est parti. Le trou que cela laisse est terrifiant, tragique.

L’écrivain Kaitlin Phillips a décrit DiTrapano comme quelqu’un de « goût » qui était aussi amusant quand « tout le monde sur la scène éclairée est si ennuyeux. »

«Ils ne peuvent pas faire la fête et pire encore, ils mentent sur ce que les livres sont bons», a-t-elle noté.

Brad Phillips, artiste et écrivain, s’est rendu sur Instagram pour exprimer son chagrin, affirmant que DiTrapano était son meilleur ami et son «âme sœur platonique». Il a admis que se lancer sur les réseaux sociaux avec la mort de son ami «semble collant», mais s’est dit: «Gian a vécu en ligne».

«Je ne serais pas la moitié de l’écrivain que je suis sans Giancarlo, et sa perte a fait reculer la littérature contemporaine pendant au moins deux décennies», a écrit Phillips. «Gian était l’homme le plus aimant, solidaire, gentil, généreux, perspicace, courageux et attentionné que j’aie jamais connu. Son cerveau était singulier, comme un éclair rose.

Un représentant de Fat Possum, un label indépendant basé dans le Mississippi qui a rejoint Tyrant en 2013, n’a pas pu être joint pour commenter l’avenir de l’éditeur. Le site Web Tyrant continue de publier.

DiTrapano en 2006 a commencé Tyrant en tant que magazine et journal littéraire, mais en 2009, il était en pause et s’est ensuite transformé en un éditeur indépendant de livres. Au fil des ans, Tyrant a publié les travaux de dizaines d’auteurs, dont Sam Lipsyte, Rachel B. Glaser, Marie Calloway et Atticus Lish, le fils du célèbre éditeur de Knopf, Gordon Lish. Dans un profil 2013 de DiTrapano dans The Los Angeles Review of Books, il a été décrit comme étant considéré comme «l’héritier apparent» de l’aîné Lish.

Dans la même interview (dans laquelle l’intervieweur Michel Bible a écrit qu’on lui avait offert de la cocaïne sur un plateau d’argent et s’est réveillé le lendemain avec un paquet de cigarettes fraîches dans sa poche qu’il n’avait pas acheté), DiTrapano a dit qu’il était toujours un amateur de livres et lecteur, mais quand il est venu à New York après l’université pour se lancer dans l’édition avec un stage chez les prestigieux Farrar, Straus & Giroux, il a trouvé ça lent.

«Il m’aurait fallu une éternité pour faire tout ce que je voulais faire», a-t-il déclaré à l’époque. « Mais j’avais un peu d’argent, alors j’ai commencé une presse. »

Comme l’a noté Phillips, DiTrapano a utilisé très tôt Internet et les médias sociaux pour trouver et promouvoir des écrivains et leurs travaux publiés, ainsi que Tyrant dans son ensemble, ce que les grands éditeurs étaient beaucoup plus lents à faire et à adopter. Il était le rédacteur, l’éditeur et l’homme de la publicité pour Tyrant. Et il était aussi écrivain, notamment pour des publications comme The Paris Review et Vice.

Cela a conduit les publications grand public à en prendre note, les livres de Tyrant ayant fini par être examinés dans le Washington Post et Publisher’s Weekly et le magazine a été relancé en ligne en 2016. En 2019, une revue du Washington Post a déclaré que Tyrant était «passé à l’avant-garde littérature »en tant qu’éditeur de« fiction exigeante à gauche du centre ».

DiTrapano laisse dans le deuil son mari, Giuseppe Avallone, ses parents et plusieurs frères et sœurs. Dans une notice nécrologique publiée au salon funéraire de Virginie-Occidentale où des services privés auront lieu, la famille a déclaré que le service serait retransmis en direct pour ceux qui souhaitent le voir mardi, à partir de 13 h 50, heure de l’Est. Au lieu de fleurs, la famille demande que des dons soient faits au projet de journalisme Mountain State Spotlight.