Décès de Jean-Marc Vallée, réalisateur de ‘Big Little Lies’ – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Le cinéaste canadien Jean-Marc Vallée, réalisateur de la célèbre série télévisée « Big Little Lies » et de films dont « Dallas Buyers Club », est décédé.

Jean-Marc Vallée, est décédé dimanche 26 décembre à l’âge de 58 ans, dans sa cabane située en périphérie de Québec. Pour l’instant, les causes de sa mort sont inconnues.

Nathan Ross, partenaire producteur de Jean-Marc Vallée, a confirmé son décès à travers un communiqué, dans lequel il mettait en avant sa créativité :

« Jean-Marc représentait la créativité, l’authenticité et le fait d’essayer les choses différemment. C’était un véritable artiste et un gars attentionné et généreux. Tous ceux qui ont travaillé avec lui ne pouvaient s’empêcher de voir le talent et la vision qu’il possédait. C’était un ami, un partenaire créatif et un frère aîné pour moi. Le professeur nous manquera profondément, mais c’est un réconfort de savoir que son beau style et le travail impressionnant qu’il a partagé avec le monde perdureront. »

Jean-Marc Vallée a remporté une nomination aux Oscars en 2013 dans la catégorie du meilleur montage pour « Dallas Buyers Club », qui a remporté un Oscar pour Jared Leto et Matthew McConaughey.

Le film était basé sur l’histoire vraie de Ron Woodroof, un patient atteint du sida qui a introduit en contrebande des médicaments pharmaceutiques au Texas et les a distribués à d’autres patients atteints du sida.