Décès de Jessica Walter, actrice de la série « Arrested Development »

L’actrice américaine Jessica Walter, connue du public plus récent comme la grand-mère acide de la comédie culte « Arrested Development », est décédée à 80 ans, a déclaré jeudi son agent à l’..

Vainqueur d’un Emmy, l’interprète est apparu dans des dizaines de séries et de films comme « Play Misty for Me » de Clint Eastwood, ou le rôle avec lequel il a récolté son premier succès en « Grand Prix » en 1966, avant de donner vie aux dérangés , et passionnée de Martinis, Lucille Bluth dans «Arrested Development».

« C’est avec grand regret que je confirme le décès de ma chère mère Jessica », a annoncé sa fille Brooke Bowman dans un communiqué.

« Actrice par intérim pendant plus de six décennies, son plus grand plaisir a été d’apporter de la joie aux autres grâce à sa narration, à la fois à l’écran et hors écran. Bien que son héritage restera à travers son travail, beaucoup se souviendront également de son esprit, de sa classe et de joie de vivre globale. »

De quoi parlait « Arrested Development »?

L’histoire originale d’une famille californienne riche et profondément dysfonctionnelle, « Arrested Development » a été saluée par la critique lors de sa première émission sur Fox avant d’être annulée en 2006.

Après une campagne passionnée de sa légion de fans, la série a ensuite été relancée sur Netflix pendant deux saisons supplémentaires et est considérée comme l’une des sitcoms les plus influentes de ces derniers temps.

La série mettait en vedette Jason Bateman, Will Arnett, Michael Cera et Portia de Rossi, avec Ron Howard en tant que producteur exécutif et également narrateur.

« Elle était une force et son talent et sa cadence étaient inégalés. Repose en paix, Mama Bluth », a tweeté son collègue showrunner Tony Hale.