Décès de John Hutchinson, guitariste de David Bowie sur “Space Oddity”

Le guitariste britannique John « Hutch » Hutchinson, un collaborateur clé de celui de David Bowie début de carrière qui a joué sur la version originale de “Space Oddity”, est décédé au cours du week-end après une longue maladie, selon un rapport sur Site officiel de Bowie.

Le compte Twitter officiel de David Bowie a confirmé la nouvelle : « Nos pensées vont à la famille et aux amis de John Hutchinson qui est décédé hier à l’hôpital après une longue maladie. John a été décrit comme « un guitariste de jazz semi-retraité et peu connu et un vétéran de trois groupes importants de David Bowie pendant sept ans entre 1966 et 1973 ».

Né à Scarborough dans le nord de l’Angleterre Au début des années 1960, “Hutch” a travaillé avec des groupes tels que les Tennesseans et les Dave Kirby Five, soutenant des artistes comme Little Richard et Gene Vincent, et a également travaillé comme chanteur en Suède pendant un certain temps. Il a rencontré Bowie pour la première fois en 1966 lorsqu’il a auditionné pour le Buzz, le groupe d’accompagnement du chanteur à l’époque, et a joué avec eux pendant plusieurs mois. Le groupe s’est séparé et Bowie a poursuivi une carrière d’artiste solo, sortant son premier album éponyme en 1967, avant de former un trio folk appelé Feathers avec sa petite amie, Hermione Farthingale (plus tard le sujet de la chanson de Bowie “Letter to Hermione”) et Hutch . Le trio a joué et enregistré plusieurs démos en 1968, mais s’est séparé après la séparation de Bowie et Farthingale.

Bowie et Hutch ont décidé de continuer en tant que duo folk de style Simon & Garfunkle et ont interprété et enregistré plusieurs chansons ensemble, dont une première version de « Space Oddity » ; bon nombre de ces enregistrements ont été publiés en 2018 dans le cadre d’une réédition de luxe de l’album de Bowie de 1969, qui était à l’origine son deuxième album éponyme, mais réédité plus tard sous le nom de bizarrerie de l’espace après que la chanson soit devenue un hit improbable.

Cependant, Hutch a décidé que travailler en duo avec Bowie prendrait trop de temps loin de sa jeune famille et est parti. Quelques mois plus tard, la version solo de « Space Oddity » de Bowie est devenue un hit surprise du Top 10 au Royaume-Uni et dans certaines parties de l’Europe et a lancé sa carrière ; il est également devenu un succès aux États-Unis en 1973 lors de sa réédition.