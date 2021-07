Décès de Johnny Ventura : Comment le chanteur dominicain est-il mort ?

. Le chanteur dominicain Johnny Ventura est décédé à l’âge de 81 ans.

Le célèbre chanteur dominicain Johnny Ventura, 81 ans, est décédé dans l’après-midi de ce mercredi 28 juillet en République dominicaine.

Selon les informations examinées par Diario Libre, la nouvelle de la mort de Ventura a été confirmée par son fils, Jandy Ventura.

El Universal a rapporté que le chanteur est décédé des suites d’une crise cardiaque soudaine qu’il a subie lors de son transfert au centre médical Unión Médica del Norte de la ville de Santiago de los Caballeros.

Johnny Ventura était une légende merengue connue pour ses grands succès musicaux comme “Dilema”, “Triángulo”, “Trampolín”, “Cabo ‘e Vela” et “Se van”.

Ventura a modernisé le genre merengue au rythme des saxophones, trompettes, piano, batterie et timbales.

La carrière artistique de l’artiste de 81 ans consistait en 105 productions de disques, ce qui en faisait l’un des artistes dominicains les plus importants de l’industrie musicale hispanophone.

Ventura avait des problèmes de santé avant de subir une crise cardiaque

Diario Libre a rapporté que Johnny Ventura se trouvait dans un restaurant de Santiago de los Caballeros dans l’après-midi de ce mercredi 28 juillet, lorsqu’il a commencé à présenter des problèmes de santé, pour lesquels il a été transféré dans un centre médical d’urgence.

Plutarco Arias, ancien ministre de la Santé publique de la République dominicaine et spécialiste de la clinique Unión Médica del Norte, a déclaré à Listín Diario que la mort de Ventura était soudaine.

Arias a également mentionné aux médias susmentionnés que le célèbre interprète était déjà mort lorsqu’il est arrivé aux urgences du centre de santé.

A travers les larmes, le chanteur merengue Héctor Acosta “El Torito” a été l’une des premières personnalités de l’industrie du divertissement à se prononcer sur la mort de Johnny Ventura : “Dominiciens, Don Johnny Ventura vient de mourir”, a déclaré Acosta sur son compte officiel sur Instagram.

La Première Dame de la République Dominicaine a pleuré la mort du « Major Horse »

Aujourd’hui est un jour très triste pour les merengue et pour la République Dominicaine. Johnny Ventura, maire d’El Caballo, nous a quitté physiquement, mais son héritage et sa joie seront toujours avec nous. Mon câlin de solidarité à vos proches. – Raquel Arbaje (@raquelarbaje) 28 juillet 2021

Raquel Arbaje, première dame de la République dominicaine, a pris la parole via son compte officiel sur la plateforme Twitter pour pleurer la mort de Johnny Ventura, communément appelé « El Caballo Mayor ».

« Aujourd’hui est un jour très triste pour les merengue et pour la République dominicaine. Johnny Ventura, maire d’El Caballo, nous a quitté physiquement, mais son héritage et sa joie seront toujours avec nous. Mon étreinte de solidarité avec vos proches », a déclaré Arbaje, épouse de Luis Abinader, actuel président de la République dominicaine.

Des personnalités de l’industrie du divertissement se sont prononcées pour la mort de Johnny Ventura

Des personnalités telles que Olga Tañón, Don Omar, Natti Natasha et Charytín Goyco ont déploré la mort de Johnny Ventura avec des messages émouvants via le réseau social Instagram.

« Il nous a quittés, mais je n’y crois toujours pas et mon cœur est brisé. Mon admiration pour toi toujours aussi grande, tu m’as toujours traité avec affection et respect. J’ai fait de mon rêve d’enregistrer avec vous une réalité. Toi, grand défenseur de la meringue pour le monde entier. La République dominicaine, Porto Rico et tous ceux d’entre nous qui ont navigué dans ce genre sont en deuil », a déclaré Tañón sur son profil Instagram.

“Tu as été formidable et tu seras toujours ‘Le cheval noir’. Quel grand honneur de vous avoir rencontré et mon plus grand privilège d’avoir pu vous appeler ami. Merci pour la façon dont vous avez montré à quel point vous étiez intelligent, talentueux et décent alors que tout le monde vous idolâtrait. Quoi qu’il en soit, ce fut un immense plaisir de vous rencontrer, merci pour votre musique. Nous nous reverrons, légende », a déclaré Don Omar.

« Ma République bien-aimée est en deuil. Que le Roi incontesté du Merengue, Johnny Ventura, repose en Paix. De la force pour les proches », a écrit Natti Natasha.

« Sur cette photo, j’accueille mon bien-aimé Johnny Ventura avec une grande joie. Gloria de notre pays, la République Dominicaine. Aujourd’hui, nous pleurons avec une grande douleur et tristesse son départ vers le ciel. Nous les Dominicains et le monde sommes en deuil. Vole haut, cher ami », a déclaré Charytín Goyco.

«Nous nous souviendrons toujours de sa musicalité, de sa joie, de sa personnalité et du don des gens. Repose en paix Maître Johnny Ventura. Vos collègues et collègues pleurent profondément votre départ », a mentionné Gilberto Santa Rosa.

Le merenguero faisait partie de la politique en République dominicaine

Johnny Ventura s’est penché vers le monde de la politique dans sa République dominicaine natale en tant que membre des partis “Révolutionnaire dominicain”, “Libération dominicaine” et “Force populaire”, selon des informations examinées par Listín Diario.

Ventura a été maire de la ville de Saint-Domingue de 1998 à 2002.

Ventura a été infecté par le coronavirus en 2020

Mi-mars 2020, Johnny Ventura a annoncé via son profil officiel sur Instagram qu’il avait été testé positif à un test de diagnostic du Coronavirus.

“Je fais savoir au public qu’à midi ce samedi 28 mars 2020, j’ai reçu les résultats et j’ai été testé positif au Coronavirus (COVID-19)”, avait alors déclaré le chanteur.

En avril 2020, Ventura a annoncé qu’il était à son domicile après avoir surmonté sa contagion au Coronavirus après avoir été confiné plusieurs semaines dans un centre médical exclusif en République dominicaine.

Le journal El Caribe a rapporté que la star dominicaine a reçu sa première dose du vaccin contre le COVID-19 au début du mois de mars de cette année, s’ajoutant à la liste de plus de 6 000 personnes âgées qui avaient été vaccinées en République dominicaine pour cela. Date.