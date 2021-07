Décès de Johnny Ventura, légende du merengue dominicain

in

(CNN espagnol) – La légende du merengue dominicain Juan de Dios Ventura Soriano, dit Johnny Ventura, est décédé ce mercredi à l’âge de 81 ans, a confirmé son fils Jandy Ventura à CNN.

Le « Caballo Mayor », comme on l’appelait aussi, est l’un des auteurs-compositeurs-interprètes les plus appréciés de la République dominicaine et ses pièces faisaient également partie du répertoire d’autres grands artistes latino-américains. Après sa mort, trois jours de deuil ont été décrétés dans le pays.

Johnny Ventura était en train de déjeuner lorsqu’il a ressenti “une douleur thoracique d’apparition soudaine, suivie d’un effondrement”, pour laquelle il a été emmené à la Medical Union Clinic de la ville de Santiago, en République dominicaine, a rapporté le centre médical dans un communiqué.

Le chanteur dominicain est arrivé à la clinique à 2h25 de l’après-midi (heure locale) accompagné de son chauffeur et là, ils ont commencé “des manœuvres de réanimation cardio-pulmonaire immédiatement avancées pendant 45 minutes, pendant lesquelles il n’a jamais eu de réponse”, a-t-il été détaillé. dans la déclaration.

A 15h12 (heure locale), le “Big Horse” est déclaré mort. La déclaration cite quatre causes possibles : mort subite, infarctus du myocarde probable, cardiopathie hypertensive et cardiopathie ischémique.

“Pour leur dire que mon père est mort en travaillant, j’étais en réunion de travail et puis de là j’allais enregistrer une chanson… La famille Ventura est fière de tout l’héritage que mon père a pu laisser, nous avons nos têtes tenu haut, non nous avons honte de tout ce qu’il aurait pu faire. Dire à la République dominicaine et au monde qu’ils ont perdu le plus grand représentant de la musique de la République dominicaine », a déclaré son fils Jandy lors d’une conférence après sa mort.

Le président de la République dominicaine, Luis Abinader, a décrété ce mercredi 3 jours de deuil national les 29, 30 et 31 juillet après la mort du chanteur.

Le décret demande également au ministère de la Défense de rendre les honneurs militaires à Johnny Ventura, tandis que le drapeau national doit flotter en berne certains jours dans les bâtiments publics et militaires de tout le pays.

C’est ainsi qu’ils ont réagi dans le monde à la mort du ‘Big Horse’

Des personnalités dominicaines et de grandes figures de la musique ont pleuré la mort du musicien.

Raquel Arbaje, première dame dominicaine, a déclaré que “c’est un jour très triste pour les merengue et pour la République dominicaine”.

Le joueur de reggaeton Don Omar a déclaré que c’était “un grand honneur de vous avoir rencontré et mon plus grand privilège d’avoir pu vous appeler AMI”.

La chanteuse Olga Tañón l’a décrit comme “un grand défenseur du merengue pour le monde entier”.

Natti Natasha a déclaré qu’il était le “roi incontesté de la meringue”.

Pedro Pierluisi, gouverneur de Porto Rico, a déclaré que Johnny Ventura était “une star qui a élevé la meringue dans le monde entier et que Porto Rico était sa maison”.

L’artiste de Bachata, Prince Royce, a assuré que sa “musique fera toujours partie de la bande originale de nos vies et que votre héritage est une source de fierté pour notre pays et notre peuple”.

Pendant ce temps, Luis Enrique a souligné que Ventura “a laissé une marque dans le cœur de tous ceux qui l’ont connu”.

L’héritage de Johnny Ventura

En 2020, il s’est entretenu avec Camilo Egaña et a clarifié l’histoire de sa relation avec une autre légende du merengue dominicain, Wilfrido Vargas. Le “grand cheval” a souligné qu’il était lui-même chargé de guider Vargas lorsqu’il a commencé sa carrière musicale. “Wilfrido me traite avec beaucoup d’affection et de respect”, a déclaré le chanteur de 80 ans à l’époque.

En plus de sa carrière artistique, il a eu 50 ans en politique. Fort de son expérience en tant que membre du Congrès et maire, Ventura a réfuté le dicton selon lequel la politique est sale. “Non, il y a des politiciens sales”, a déclaré le dominicain, et a déclaré que la responsabilité de remplacer ces personnages incombe au peuple.

Johnny Ventura a parlé avec Camilo de l’importance de la communication pour réaliser un mariage sans combat et durable comme le sien, de près de 50 ans, avec Josefina Flores.