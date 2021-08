Décès de Kalyan Singh : Derniers sacrements à Bulandshahr demain, UP annonce un deuil de 3 jours

in

Le gouvernement de l’Uttar Pradesh a annoncé lundi un deuil de trois jours et un jour férié en l’honneur de Kalyan Singh, populairement connu sous le nom de « Babuji » dans la politique de l’UP. (Express Photo)

Les derniers sacrements de Kalyan Singh, ancien ministre en chef de l’Uttar Pradesh et vétéran du BJP décédé samedi des suites d’une maladie prolongée, seront célébrés lundi à Bulandshahr. Le dirigeant de 89 ans est décédé des suites d’une septicémie et d’une défaillance multiviscérale à l’USI de l’Institut post-universitaire des sciences médicales Samjay Gandhi à Lucknow.

Le gouvernement de l’Uttar Pradesh a annoncé lundi un deuil de trois jours et un jour férié en l’honneur de Singh, populairement connu sous le nom de « Babuji » dans la politique de l’UP.

Singh, qui a également été gouverneur du Rajasthan, a été admis à l’unité de soins intensifs du SGPGI dans un état critique le 4 juillet. Son état de santé s’est détérioré samedi soir, à la suite de quoi le ministre en chef de l’UP Yogi Adityanath, accompagné du président de l’État du BJP, Swatantra Dev Singh, s’est précipité vers SGPGI.

Adityanath a annoncé trois jours de deuil de l’État, ajoutant qu’un jour férié sera observé chaque année le 23 août.

Singh était le ministre en chef de l’Uttar Pradesh lorsque la mosquée Babri a été démolie par une foule de “karsevaks” à Ayodhya le 6 décembre 1992. Avec les vétérans du BJP LK Advani et MM Joshi, il faisait partie des 32 personnes acquittées dans l’affaire de démolition en septembre de l’année dernière.

Dirigeant Lodhi, Singh a joué un rôle déterminant dans l’ascension du Bharatiya Janata Party (BJP) au pouvoir dans l’Uttar Pradesh dans les années 1990. Il laisse dans le deuil son épouse Ramvati Devi, son fils Rajveer Singh, qui est le député de Lok Sabha d’Etah, et son petit-fils Sandeep Singh, qui est le ministre d’État aux finances, à l’enseignement technique et à l’enseignement médical dans l’Uttar Pradesh.

Le Premier ministre Narendra Modi s’est entretenu avec le fils du leader vétéran du BJP et lui a fait part de ses condoléances. «Je suis attristé au-delà des mots. Kalyan Singh Ji… homme d’État, administrateur vétéran, leader au niveau local et grand humain. Il laisse derrière lui une contribution indélébile au développement de l’Uttar Pradesh. A parlé à son fils Shri Rajveer Singh et a exprimé ses condoléances. Om Shanti », a-t-il déclaré dans un tweet.

« Les générations à venir resteront à jamais reconnaissantes envers Kalyan Singh Ji pour sa contribution à la régénération culturelle de l’Inde. Il était fermement enraciné dans les valeurs indiennes et était fier de nos traditions séculaires.

« Kalyan Singh Ji a donné la parole à des millions de personnes appartenant aux couches marginalisées de la société. Il a fait de nombreux efforts pour l’autonomisation des agriculteurs, des jeunes et des femmes », a-t-il déclaré.

Le président Ram Nath Kovind a regretté la disparition de Singh, affirmant qu’il avait un « lien magique » avec les masses. Le vice-président M Venkaiah Naidu a décrit Singh comme un nationaliste et un leader exemplaire.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.