Décès de Karel Loprais, sextuple vainqueur du Dakar en camions

30/12/2021 à 20:02 CET

tchèque Karel loprais, vainqueur du Rallye Dakar à six reprises dans la catégorie camion (1988, 1994, 1995, 1998, 1999 et 2001), tous avec la marque Tatra, est décédé ce jeudi, selon l’organisation.

Il fait ses débuts en 1986, incapable de terminer en arrivant en retard au départ de la dernière étape, et en plus de ses victoires, il obtient quatre deuxièmes places et une troisième. Son neveu, Alès loprais, qui a suivi ses traces et participe au Dakar également dans la catégorie camion, lui a fait des adieux émouvants sur ses réseaux sociaux.

« A 73 ans, après une brève maladie, nous a laissé un homme qui, en général, avait peu de mots et parlait encore moins de lui-même. Pourtant, grâce à ses actions, ses réalisations, son comportement, sa vision de la vie et son sourire timide typique, il a gagné le respect, l’estime et le cœur de plusieurs générations de collègues, de rivaux, de fans de sports mécaniques et du grand public & rdquor;, a écrit.

« Le passage de Karel loprais c’est un coup douloureux pour toute la famille et le large cercle d’amis. Aujourd’hui, une personne tout à fait originale nous a quittés, dont la place dans notre monde ne peut être occupée par personne ni par quoi que ce soit. Cependant, d’innombrables beaux souvenirs restent dans nos cœurs et dans notre mémoire, pour lesquels nous ne cesserons jamais d’être reconnaissants. Merci, Karl! & Rdquor;, a-t-il ajouté.