Décès de l’actrice d’Harry Potter et de Peaky Blinders, Helen McCrory

. – L’actrice britannique Helen McCrory, connue pour ses apparitions dans la série télévisée à succès Peaky Blinders et dans la série de films Harry Potter, est décédée à 52 ans. Un communiqué publié sur Twitter par son mari et collègue acteur Damian Lewis vendredi a déclaré que “après une bataille héroïque contre le cancer”, McCrory “est décédée paisiblement à la maison entourée d’une vague d’amour d’amis et de famille.”

McCrory était connue à la fois en Grande-Bretagne et à l’étranger pour ses représentations de Narcissa Malfoy, la mère de l’ennemi de Harry Potter Draco Malfoy, dans la série de films Harry Potter, et Polly Gray, la matriarche d’acier de la populaire série Peaky. BBC One Blinders.

Lewis, qui a épousé McCrory en 2007, a déclaré dans sa déclaration que sa femme «est morte comme elle vivait. Sans peur”.

«Dieu, nous l’aimons et nous savons à quel point nous avons eu de la chance de l’avoir eue dans nos vies. Elle brillait si fort. Allez maintenant, petit, à l’antenne et merci », a conclu le communiqué.

Le compte Twitter officiel de Peaky Blinders a publié une photo de McCrory jouant son personnage Polly Gray, disant que «tout notre amour et nos pensées sont avec la famille d’Helen».

Le compte Twitter du monde sorcier se qualifiant lui-même de «domicile officiel de Harry Potter et des bêtes fantastiques» a déclaré qu’ils étaient «profondément attristés d’apprendre le décès de notre bien-aimée Helen McCrory, qui a dépeint Narcissa Malfoy avec une telle profondeur et une telle brillance dans la série. De Harry Films de Potter ».

Le comédien et acteur britannique Matt Lucas, qui a travaillé avec McCrory sur une campagne à but non lucratif pour nourrir les agents de santé du National Health Service (NHS) du Royaume-Uni, a déclaré que l’actrice restera également dans les mémoires pour son «désintérêt et sa générosité».

“Elle et Damian ont été les moteurs de FeedNHS, travaillant sans relâche pendant la pandémie pour collecter des millions pour les autres.”

Piers Wenger, directeur dramatique de la BBC dans une déclaration intitulée Helen “l’une des meilleures actrices que ce pays verra jamais”

“De Potter à Peaky, de Blair à Bond, la bravoure d’Helen a rendu chaque rôle qu’elle a joué unique et incontournable.”

L’emblématique National Theatre de Grande-Bretagne, où McCrory est monté sur scène à plusieurs reprises, a qualifié McCrory de «sans aucun doute l’un des plus grands acteurs de sa génération» et l’un de ses «artistes les plus distinctifs et charismatiques».

McCrory a également été ambassadrice du théâtre britannique Old Vic, qui l’a qualifiée de «présence lumineuse sur scène et à l’écran» qui «nous a fait rire».