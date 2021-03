Décès de l’ancien gouverneur adjoint de la RBI, KC Chakrabarty

Avant la banque, Chakrabarty avait enseigné à l’Université hindoue de Banaras avant d’entrer dans la banque commerciale. (Photo du dossier: IE)

L’ancien vice-gouverneur de la banque de réserve KC Chakrabarty est décédé des suites d’une crise cardiaque vendredi. Il avait 68 ans. Chakrabarty, un banquier commercial devenu banquier central, est décédé chez lui dans la banlieue de Chembur, selon des sources du secteur bancaire.

Après son passage chez des prêteurs publics tels que Bank of Baroda, Indian Bank et Punjab National Bank, le franc-parler Chakrabarty avait rejoint la RBI en tant que DG en 2009 et avait démissionné en 2014, trois mois avant la fin de son mandat. Avant la banque, Chakrabarty avait enseigné à l’Université hindoue de Banaras avant d’entrer dans la banque commerciale.

Chez RBI, il a géré une variété de départements, y compris la réglementation et la supervision bancaires en tant que DG.

Suite à des rapports selon lesquels un «fonctionnaire de la RBI» remettait en question l’efficacité des politiques dans la lutte contre l’inflation, il a été dépouillé de nombreuses responsabilités par le gouverneur de l’époque D Subbarao, et n’a été laissé qu’au département de Rajbhasha. Par la suite, ses responsabilités ont été rétablies.

Chez RBI, il était réputé pour son esprit vif, son humour et ses répliques rapides. Il a fréquemment critiqué ses anciens collègues de la banque commerciale pour avoir accusé l’augmentation des prêts en souffrance de « NPA générés par le système », a insisté sur des objectifs d’inclusion financière et a eu une dispute très publique avec l’ancien président du SBI, Pratip Chaudhuri, à propos des intérêts sur le ratio de réserve de trésorerie (CRR). Après sa démission, il avait déménagé à Londres, où il avait été affecté plus tôt dans sa carrière alors qu’il travaillait pour la Bank of Baroda.

En 2018, son nom est apparu comme suspect dans deux cas sur lesquels le Bureau central d’enquête (CBI) a enquêté, dont un lié à Kingfisher Airlines, propriété de Vijay Mallya. Il a également été empêché de s’envoler pour Londres en raison d’une circulaire de surveillance à son encontre.

Savez-vous ce que sont le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique fiscale en Inde, le budget des dépenses, les droits de douane? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail à Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE / NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul de l’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.