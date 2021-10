Décès de l’athlète équatorien Alex Quiñónez, assassiné à Guayaquil

23/10/2021

L’athlète équatorien Alex Quinonez, finaliste du 200 mètres aux Jeux olympiques de Londres 2012, a été assassiné ce vendredi dans la ville portuaire de Guayaquil (sud-ouest), où il résidait, pour des raisons qui font toujours l’objet d’une enquête.

La mort l’a confirmé Roberto Ibañez, président de la Fédération sportive de Guayas, dans un message Twitter dans lequel il a exprimé l’immense douleur causée par la mort de Quinonez, 32 ans né dans la province d’Esmeraldas (nord-ouest). « Mon cœur est totalement brisé, je ne trouve pas de mots pour décrire le vide que je ressens », a-t-il écrit. Ibanez dans votre compte de réseau social. « Je ne peux pas y croire, jusqu’à quand allons-nous continuer à vivre tant de mal et d’insécurité », a ajouté le dirigeant sportif, évoquant le fait que la ville de Guayaquil est devenue le foyer de la montée de la délinquance et de la criminalité. » Repose en paix mon cher AlexisTu vas me manquer toute ma vie », a-t-il conclu Ibanez.

Selon des sources non officielles, Quinonez et un de ses amis, Arcalla de Jojairo, ont été abattus par des inconnus, dans le quartier connu sous le nom de Colinas de la Florida, à Guayaquil.

Les réseaux sociaux en Equateur s’enflamment avec la nouvelle du meurtre de Quinonez, intervenue le quatrième jour de l’entrée en vigueur de l’état d’urgence décrété par le président du pays, Guillermo Lasso, pour essayer d’arrêter l’augmentation de la criminalité.

Les opérations conjointes entre l’armée et la police se sont concentrées dans plusieurs provinces de l’Équateur, notamment dans la zone côtière de Guayas, dont la capitale est Guayaquil, où il y a eu plusieurs morts violentes ces dernières semaines. Le ministère des Sports a également réagi à la mort de Quinonez et il fit remarquer que « le meilleur sprinteur de l’histoire de notre pays » fut assassiné.

Ce portefeuille de l’État, dans un communiqué, a indiqué que les autorités compétentes enquêtaient sur l’affaire et a exprimé ses condoléances à la famille, aux amis et aux collègues athlètes de l’athlète.

N’a pas pu participer à Tokyo 2020

Quiñónez n’a pas pu participer cette année aux Jeux olympiques de Tokyo, à la suite d’une décision du Comité international olympique, qui a suspendu sa participation après avoir omis de se présenter pour un contrôle antidopage de routine. L’athlète a fait appel de la décision, mais la sanction a été maintenue et il n’a pas pu être enregistré pour Tokyo.

Avec des records de 10,09 secondes sur 100 mètres plats et de 19,87 secondes sur 200, Quinonez Il a été le meilleur équatorien de la discipline et a atteint la cinquième place de la Diamond League en 2019, lorsqu’il a également atteint la troisième place aux Championnats du monde d’athlétisme de cette année-là à Doha.

Son palmarès comprend une série de trophées en tant que champion des jeux panaméricains, latino-américains, sud-américains et bolivariens, entre autres.

Condoléances du Barça

Le choc de ce qui s’est passé a atteint l’Espagne, où Alex Quinonez c’était aussi quelqu’un de très cher. Surtout à Barcelone. Et c’est que le sprinteur équatorien était un athlète du FC Barcelone. Juste au courant de la nouvelle, ce même samedi matin, le club du Barça a lui-même réagi à la triste nouvelle par une brève publication sur son compte Twitter officiel.

