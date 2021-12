Décès de l’attaquant serbe Stevan Jelovac, ancien joueur de Casademont Saragosse

12/05/2021 à 20:23 CET

L’attaquant de puissance serbe Stevan Jelovac, qui a joué pendant trois saisons à Casademont Saragosse et évoluait actuellement pour l’AEK grecque, est décédé ce dimanche à l’âge de 32 ans après plusieurs jours d’hospitalisation dans un état critique après avoir subi un accident vasculaire cérébral, selon l’équipe hellène.

Le joueur a subi un évanouissement lors de l’entraînement le 14 novembre et a dû subir une intervention chirurgicale à l’hôpital général métropolitain de la capitale athénienne, où il a été admis pendant 22 jours jusqu’à sa mort.

Après avoir appris la nouvelle, l’ACB a rejoint ses réseaux sociaux « à la douleur » de ses amis les plus proches et envoyé au nom de tous les clubs de la Ligue Endesa « condoléances à la famille et aux amis d’un joueur qui a défendu les couleurs de Casademont Saragosse et dont on se souviendra toujours« .

Le Casademont Saragosse a également réagi à la mort de Jelovac. « Durant les trois années où il a porté nos élastiques (campagnes 2014-15, 2015-16 et 2016-17), à travers sa personnalité particulière, Steve nous a toujours apporté son professionnalisme sur le court et sa proximité avec les fans, le meilleur héritage. que son souvenir nous laisse« , a déclaré le club dans un communiqué.

« Pour cette raison, nous sommes sûrs que nous pouvons également transmettre publiquement l’affection de l’ensemble de la ‘Marée Rouge’, à qui elle a donné de grands moments sportifs, laissant une empreinte d’affection et de proximité qui a profondément marqué nos fans », a déclaré le le texte continue.

L’équipe aragonaise demandera à l’ACB d’observer une minute de silence lors du match qui mesurera Urbas Fuenlabrada le 12 décembre dans le pavillon Príncipe Felipe.