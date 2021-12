Décès de l’auteur et journaliste musical Greg Tate

Auteur et essayiste Greg Tate, connu comme le parrain du journalisme hip-hop, est décédé de causes non divulguées. Il avait 63 ans.

WBGO Nate Chinen a été le premier à signaler le décès de Tate sur Twitter mardi matin, rapporte Okayplayer.

AUSTIN, TX – 12 MARS : Greg Tate assiste à la première de « I Am Richard Pryor » lors de la conférence et des festivals SXSW 2019 au Stateside Theatre le 12 mars 2019 à Austin, Texas. (Photo de Nicola Gell/. pour SXSW)

« Absolument ravi d’apprendre (d’une source fiable) que Greg Tate a quitté cette dimension. Quel héros il a été – une voix critique farouchement originale, un musicien profond, un grand frère encourageant pour tant d’entre nous », a écrit Chinen, déclenchant une vague d’hommages d’artistes, de fans et de collègues.

Un utilisateur de Twitter a écrit en réponse à la triste nouvelle : « C’est une nouvelle écrasante. Greg est une voix si unique dans les lettres américaines, ainsi qu’un compositeur aventureux, un gourou vestimentaire, un homme de la Renaissance et un gars sympa à tous points de vue. Quelle perte déchirante ! Mes condoléances à sa famille et à ses amis proches.

Un autre a ajouté: « Ohh noooon ! C’est un profond chagrin – une perte pour la culture américaine, une perte personnelle pour beaucoup d’entre nous sur les scènes musicales et artistiques de New York… il était si vital, si engagé, dans tous les sens du terme.

Un troisième a commenté : « Il était la seule raison pour laquelle j’ai lu le Village Voice quand je vivais à New York. Si triste. Condoléances à sa famille et ses amis.

Auteur Hua Hsu a tweeté : « rip greg tate… impossible à imiter, même si nous avons tous essayé… un géant, une personne bonne et au grand cœur, la plus vraie… a écrit ceci en 2016 et aurait pu facilement écrire 100 000 mots de plus sur son influence sur nous.

Tate est né et a grandi à Dayton, Ohio, et a étudié le cinéma et le journalisme à l’Université Howard. Il a rejoint The Village Voice en 1987 en tant que rédacteur et a gagné en popularité en 1992 avec la sortie de sa collection d’essais sur la musique noire intitulée « Flyboy in The Buttermilk ».

Dans une interview accordée en 2016 à New York Amsterdam News, Tate a expliqué pourquoi il avait enchaîné avec « Flyboy 2: The Greg Tate Reader » : « J’ai eu beaucoup de gens qui m’ont dit que la collection [“Flyboy in the Buttermilk”] est un sérieux concurrent en tant que classique. J’ai pensé pourquoi ne pas profiter de cette opportunité pour regarder le travail que j’avais fait depuis 1992 et aussi revenir en arrière et inclure certaines choses que je n’ai pas pu entrer dans Flyboy. J’ai été contacté il y a six ans. J’ai décidé de tirer parti du processus de sélection. Je suis content de l’avoir fait.

AUSTIN, TX – 20 MARS : le chef d’orchestre Greg Tate prend la parole sur scène à « Deep Roots of Rock : Making Rock Relevant Again » lors du SXSW Music, Film + Interactive Festival 2015 au Austin Convention Center le 20 mars 2015 à Austin, Texas. (Photo de Robert A Tobiansky/. pour SXSW)

Dans la même interview, Tate a expliqué comment son écriture a été affectée lorsque l’épidémie de crack a frappé New York en 1986.

« J’ai déménagé à Harlem en 1984. Je me souviens du jour où le FBI a expulsé les revendeurs de cannabis jamaïcains de Harlem et quelques mois plus tard, les Dominicains sont arrivés et le commerce du crack s’est installé dans mon quartier de plein fouet », a-t-il expliqué.

« Harlem, en particulier, est devenu dominé par un « bazar de drogue de 30 blocs », où vous pouviez vous procurer de la drogue à n’importe quel coin. Les enfants dirigeaient les gens, leur disant où aller. Vous saviez que la police était dans le coup. Ce n’était même pas de la spéculation. En fait, ils volaient des trafiquants de drogue. Ils étaient payés. Il n’y avait aucun moyen de vendre autant de drogue à chaque coin de rue sans qu’ils le sachent. »

Tate a noté qu’il avait écrit plusieurs « articles sur le quartier lui-même ».

« Beaucoup de gens étaient impliqués dans le simple maintien de la raison », a-t-il ajouté.

Le travail de Tate a été présenté dans le New York Times, le Washington Post, Essence, VIBE et Rolling Stone.

L’une des dernières interviews de Tate a eu lieu avec NPR, au cours de laquelle il a parlé de l’emblématique Strata-East Records.

