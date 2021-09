Décès de l’éducateur Bala V Balachandran

in

Bala V Balachandran, fondateur, président et doyen (émérite) du Great Lakes Institute of Management, Chennai, et JL Kellogg, professeur distingué de comptabilité et de gestion de l’information (émérite en service) à la Northwestern University sont décédés à Chicago après une brève maladie. Il avait 84 ans.

Né à Pudukottai dans le Tamil Nadu, Bala (ou « Oncle Bala » comme il était affectueusement connu) a terminé ses études collégiales à l’Université Annamalai, Chidambaram, et a brièvement servi dans l’armée indienne avant de partir aux États-Unis pour poursuivre ses études de doctorat.

De là a commencé une carrière illustre en tant que professeur, consultant, mentor, auteur, entrepreneur, coach de vie et bien plus encore. Il a aidé à recruter le premier groupe de professeurs à l’IIM-Bangalore à la fin des années 60, a mis en place le département de gestion du MDI à Gurgaon grâce à une collaboration avec le PNUD, Wharton et Kellogg.

