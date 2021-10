Décès de Leslie Bricusse : l’auteur-compositeur Willy Wonka et Bond décède à l’âge de 90 ans

Le compositeur légendaire Bricusse est décédé (Photo: Rex)

Leslie Bricusse – l’homme derrière les chansons emblématiques de films dont Willy Wonka And The Chocolate Factory ainsi que Goldfinger de James Bond – est décédé à l’âge de 90 ans.

Le compositeur a écrit Candyman et Pure Imagination, aux côtés d’Anthony Newley, pour le légendaire film Gene Wilder de 1971, et était également à l’origine des paroles des thèmes 007 Goldfinger et You Only Live Twice.

Son agent a confirmé la mort de l’artiste « le cœur brisé », partageant que Bricusse est décédé dans son sommeil mardi matin.

Le fils de l’artiste de Bricusse, Adam Bricusse, a également partagé la nouvelle sur les réseaux sociaux en écrivant : » Mon très cher père, est décédé paisiblement ce matin… Veuillez lever un verre pour lui…

‘Amour …. Pour toujours…. RIP papa ….’

Partageant un hommage à l’auteur-compositeur, Dame Joan Collins a partagé une photo aux côtés de son « grand ami ».

https://www.youtube.com/watch?v=SVi3-PrQ0pY

Elle a écrit sur Instagram : » L’un des auteurs-compositeurs géants de notre époque, auteur de Candyman, Goldfinger parmi tant d’autres tubes, et ma grande amie Leslie Bricusse est malheureusement décédée aujourd’hui.

« Lui et sa belle Evie font partie de ma vie depuis plus de 50 ans. Il va terriblement me manquer, tout comme ses nombreux amis.

Il a été nommé OBE en 2001 (Photo : Nils Jorgensen/REX/Shutterstock)

Susanna Constantine a répondu à l’hommage d’Adam en écrivant: « Oh chérie. Tellement désolé de voir ça. Il a vécu la vie au maximum avec votre mère bien-aimée à ses côtés. Quel plaisir d’avoir passé autant de temps avec lui. J’envoie tout mon amour, Lefty xxxx », tandis qu’Orlando Bloom a écrit: » Désolé, mon pote. Quelle légende. Envoyer tant d’amour. ️’

Au cours de sa carrière, les crédits d’écriture de chansons de Bricusse, né à Londres, comprenaient également Talk to the Animals du Docteur Dolittle de 1967, tandis que d’autres collaborations avec Newley, l’ancien mari de Dame Joan, incluaient Feeling Good pour la comédie musicale The Roar of the Greasepaint – The Smell of the Crowd, plus tard rendu célèbre par Nina Simone.

Il était également à l’origine des chansons de nombreuses autres comédies musicales, dont Scrooge, Hook, aux côtés de John Williams, Sherlock Holmes: The Musical et Goodbye Mr Chips de 1989.

Loué pour son travail, Bricusse a remporté deux Oscars, Talk To The Animals remportant la meilleure chanson originale en 1968 et Victor/Victoria remportant la meilleure musique originale ou adaptation en 1983.

Il a également remporté un Grammy aux côtés de Newley en 1963, pour What Kind of Fool Am I? de Stop the World I Want to Get Off, qui a fait d’eux les premiers Britanniques à remporter le prix de la chanson de l’année.

Dans son livre, Pure Imagination : A Sorta-biography, Bricusse s’est décrit comme « l’une des personnes les plus chanceuses que je connaisse, juste derrière Ringo Starr peut-être ».

En parlant de son morceau de Wonka Pure Imagination plus tôt cette année, Bricusse a déclaré: «C’est une bonne idée pour les gens, en particulier les jeunes, de l’accompagner tout au long de la vie. Tu seras libre si tu veux vraiment être à la fin, c’est, pour moi, la réplique la plus importante du film. C’est une réflexion sur la façon de faire fonctionner une vie.

Bricusse laisse dans le deuil son épouse, l’actrice Yvonne Romain, avec qui il a été marié pendant plus de 60 ans, et son fils Adam.

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();