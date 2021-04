Décès de M. Narasimham, qui a établi le cadre intellectuel des réformes bancaires en Inde

On se souviendra surtout de Narasimham pour ses deux rapports emblématiques de 1991 et 1998 qui ont jeté le cadre intellectuel des réformes du secteur bancaire.

Le COVID-19 a indéniablement fait des ravages, mais pour les acteurs du secteur bancaire et financier en Inde, le décès de M Narasimham mardi matin à Hyderabad en raison du COVID est un revers qui se fera sentir longtemps. On se souviendra surtout de l’ancien gouverneur de la Reserve Bank of India, Narasimham, pour ses deux rapports emblématiques de 1991 et 1998 qui ont jeté le cadre intellectuel des réformes du secteur bancaire et du renforcement du système financier en Inde.

Né le 3 juin 1927 et résidant à Hyderabad, Narasimham allait bientôt avoir 94 ans. Les leaders d’opinion et les banquiers chevronnés étaient tous attristés d’apprendre le décès de Narasimham et se rappelaient l’impact indélébile qu’il avait eu de son vivant.

Le Dr C Rangarajan, économiste et ancien gouverneur de la Reserve Bank of India, estime que Narasimham restera toujours dans les mémoires pour sa contribution fondamentale au secteur bancaire. «Sa contribution a été tout au long de sa carrière, mais la pièce maîtresse de sa réussite a été les recommandations qu’il a faites afin de réformer le système bancaire et de le mettre en phase avec les changements annoncés dans le cadre du programme de libéralisation en 1991.» Narasimham, dit-il, «voulait vraiment rendre le système bancaire plus efficace, plus sain financièrement et plus compétitif». Cela a conduit à des initiatives majeures comme l’introduction de normes prudentielles dans le système bancaire pour rendre les banques financièrement saines.

Considérant M Narashimham comme «l’un des banquiers centraux les plus influents de l’Inde», Duvvuri Subbarao, économiste chevronné, banquier et ancien gouverneur de la Reserve Bank of India, déclare à Financial Express Online: «même jusqu’à ce jour, ses deux réformes sont souvent évoqué et est une indication du riche héritage qu’il a laissé derrière lui. Cependant, Narasimham était le gouverneur de la RBI en 1977 et donc beaucoup en avance sur l’époque de Subbarao en tant que gouverneur de la RBI et ne laissait donc pas beaucoup de latitude à Subbarao pour s’engager étroitement avec Narasimham professionnellement, mais il se souvient de l’époque où Subbarao en tant que gouverneur de la RBI a invité Narasimham. prendre la parole lors d’un événement organisé par la RBI dans le cadre de ses célébrations du jubilé de platine. «Je me souviens encore des commentaires pointus et pragmatiques sur la convertibilité du compte de capital que Narasimham a fait même longtemps après avoir quitté la RBI», déclare Subbarao.

Le professeur MS Sriram, qui préside le Center for Public Policy de l’Indian Institute of Management, Bangalore (IIMB), un expert de l’inclusion financière et qui a examiné de près l’évolution du secteur bancaire au fil des années, est triste que «l’agenda de la Les réformes du secteur bancaire suggérées par Narasimham en 1991 restent inachevées. » Ses deux rapports – l’un sur les réformes du secteur bancaire et l’autre sur le renforcement du système financier, dit Sriram, «sont si profondément gravés dans le discours du secteur bancaire en Inde qu’aucune discussion sur les réformes du secteur bancaire n’a lieu sans se référer à la Rapports Narasimham I et II et ceux-ci restent les rapports de référence dans le secteur financier. »

Narasimham a eu une illustre carrière après avoir débuté en tant qu’étudiant brillant au Presidency College de Madras, puis au St. John’s College de Cambridge. Il est retourné en Inde dans les années 1950 et faisait partie d’un groupe de jeunes et brillants économistes de la Reserve Bank of India. Les autres jeunes et au milieu de la vingtaine et ses contemporains étaient Anand Chandavarkar, Deena R Khatkhate et Dharma Kumar. Plus tard, Narasimham a déménagé à Delhi, puis est retourné à Mumbai en tant que gouverneur de la RBI en 1977, de retour à Delhi et s’est finalement dirigé vers la Banque asiatique de développement (BAD), Manille en tant que vice-président.

Jairam Ramesh, économiste et député du Congrès dans son tweet décrit Narasimham comme un homme qui «combinait le sérieux d’un but intellectuel avec un merveilleux sens de l’humour et une grande intelligence». Incidemment, Jairam Ramesh rappelle: «Narasimham était le petit-fils du Dr Sarvepalli Radhakrishnan et le neveu de cet historien exceptionnel Sarvepalli Gopal.

M Narasimham laisse dans le deuil son fils Radhakrishna (Sasha) Narasimham, qui a récemment pris sa retraite de la BAD.

