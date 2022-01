Décès de Manuel Charlín, patriarche historique du trafic de drogue galicien

01/01/2022 à 11:59 CET

VR

Manuel Charlin Gama, patriarche de l’un des clans historiques galiciens du trafic de drogue, est décédé dans l’après-midi du 31 décembre à son domicile. Selon les premières données qui ont émergé, la personne de près de quatre-vingt-dix ans a subi une chute dans sa maison familiale à Vilanova de Arousa. Bien que les services d’urgence se soient rendus sur place, rien ne pouvait être fait pour sa vie. Il avait 89 ans.

Il avait 26 ans la première fois qu’il a été arrêté, en 1958, pour scandale public. Après plusieurs entrées et sorties en prison, en 1990, il a été arrêté dans l’opération Nécora, mais a été libéré quatre ans plus tard. Six jours plus tard, il est retourné en prison provisoire pour le meurtre de Manuel Baúlo et a été libéré sous caution. En octobre 1995, Baltasar Garzón ordonna une nouvelle opération contre le patriarche et Manuel Charlín tomba caché dans une tanière du gymnase de sa maison à Vilanova. Ils l’ont condamné à 20 ans de prison pour la cachette de 600 kilos de cocaïne du Falcon II . Il purgeait une peine quand d’autres lui sont tombés dessus 13 ans pour blanchiment d’argent, dans la première grande opération contre le clan Charlin. Ils ont ajouté près de 100 ans de prison et des amendes de millionnaire, qu’ils n’ont pas payées lorsqu’ils ont été déclarés insolvables.

Après vingt ans, le détenu Manuel Charlín a été libéré de prison en juillet 2010. Quelques jours plus tard, il a payé 30 000 euros pour éviter une nouvelle admission en prison pour l’opération Repesca. Il a toujours nié toute relation avec le trafic de drogue. Le procureur Uriarte soutient que pendant l’enquête sur cette affaire, Manuel Charlín purgeait une peine de prison mais « J’ai été consulté sur la destination et la performance par rapport à certains biens & rdquor; et c’est à qui correspondaient « les dernières décisions & rdquor;.

Le complot créé « afin de cacher les actifs importants obtenus illégalement & rdquor; Entre les années 2002 et 2010, ils comprennent un investissement de près de 2 millions de dollars dans la conserverie de Qingdao en Chine que le procureur attribue à Manuel Charlín Gama, ses enfants Melchor, María Teresa et Óscar Charlín Pomares, ainsi que sa petite-fille Natalia Somoza. .