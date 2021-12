Décès de Manuel López, conseiller PP à Lugo, victime d’une crise cardiaque

25/12/2021 à 20:43 CET

Le conseiller du Parti Populaire à la Mairie de Lugo Manuel Lopez Fernández Il est décédé d’une crise cardiaque à son domicile de la ville de Navia de Suarna, alors qu’il célébrait le réveillon de Noël.

Sur le compte Twitter du consistoire, le maire socialiste de Lugo, Lara Méndez, transmet ses « plus sincères condoléances » à sa famille, ses amis et ses collègues fête du maire décédé. « Il nous laisse une personne formidable, toujours respectueuse et un grand travailleur pour la municipalité, souligne le maire.

Conseiller municipal pendant plus d’une décennie à la mairie de Lugo, Manuel López était en charge des questions liées aux zones rurales au sein du groupe municipal populaire.

Les conseillers du PP au consistoire sont également représentés « choqué » par la perte de leur partenaire, « ‘Manolo do rural’, comme nous le connaissions tous ‘ », indiquent-ils dans le réseau social susmentionné. « Un grand compagnon part, mais surtout une grande personne », ajoutent-ils.

Aussi le président du Conseil provincial de Lugo, le socialiste José Tomé, exprime en son propre nom et celui de la Corporation provinciale, ses regrets pour le décès du maire, et transmet ses condoléances et son affection à sa famille et ses amis, ainsi que au groupe Municipal PP de Lugo, à qui il a adressé cet après-midi un message de condoléances.